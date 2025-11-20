  1. اقتصاد
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

جو پایدار در اغلب مناطق کشور؛ آلودگی شهرهای صنعتی

سازمان هواشناسی اعلام‌کرد که تا اواسط هفته آینده در غالب مناطق کشور جوی پایدار و آسمانی صاف حاکم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام سازمان هواشناسی بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و تصاویر دریافتی ماهواره، تا اواسط هفته آینده در غالب مناطق کشور جو پایدار و آسمان صاف است که در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود.

امروز (پنجشنبه) در جنوب‌غرب و سه روز آینده در نوار شرقی کشور در برخی ساعات افزایش وزش باد رخ می‌دهد و تا شنبه نیز خلیج فارس مواج است.

در روز جاری آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۰ و کمینه دمای آن به ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

کد خبر 6662430
سمیه رسولی

