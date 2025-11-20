  1. ورزش
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۶:۵۰

برنامه دیدارهای جام حذفی فوتبال/ تقابل نساجی و سایپا

برنامه دیدارهای جام حذفی فوتبال/ تقابل نساجی و سایپا

مسابقات جام حذفی فوتبال در مرحله یک شانزدهم نهایی امروز با برگزاری سه بازی پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات جام حذفی فوتبال در مرحله یک شانزدهم نهایی امروز پنج شنبه ۲۹ آبان با برگزاری سه بازی پیگیری خواهد شد که در مهم‌ترین دیدار تیم‌های نساجی و سایپا در ورزشگاه پاس تهران که به ترتیب در رده‌های اول و سوم جدول لیگ دسته اول قرار دارند رو در روی هم قرار می‌گیرند.

مسابقات جام حذفی ۲۹ آبان

* بعثت کرمانشاه - نفت و گاز گچساران؛ ساعت: ۱۴:۳۰
* فولاد هرمزگان - چوکا تالش؛ ساعت: ۱۶:۱۵
* سایپا - نساجی؛ ساعت: ۱۶:۱۵

برنامه دیدارهای فردا (جمعه) جام حذفی به شرح زیر است:

مسابقات جام حذفی ۳۰ آبان

* مس کرمان - سپاهان؛ ساعت: ۱۴:۳۰
* مس شهربابک - فجرسپاسی؛ ساعت: ۱۵:۰۰
* استقلال - پادیاب خلخال؛ ساعت: ۱۶:۱۵
* شمس آذر - نیروی زمینی؛ ساعت: ۱۶:۳۰

مسابقات جام حذفی اول آذر

* گل گهر - شناورسازی قشم؛ ساعت: ۱۳:۳۰
* هوادار - برق شیراز؛ ساعت: ۱۴:۳۰
* مس رفسنجان - داماش گیلان؛ ساعت: ۱۶:۱۵
* چادرملو - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۶:۱۵
* پیکان - شهرداری نوشهر؛ ساعت: ۱۶:۱۵
* خیبر - آکادمی کیا؛ ساعت: ۱۶:۳۰
* آلومینیوم - ملوان؛ ساعت: ۱۶:۳۰
* استقلال خوزستان - فولاد؛ ساعت: ۱۸:۳۰

