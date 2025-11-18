تعویق بازی با تراکتور ضروری نبود/ اوسمار لازم است به ثبات برسد

به گزارش خبرنگار مهر، لغو دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز در مرحله یک شانزدهم جام حذفی باعث شد تا انتقادهایی نسبت به تعویق زمان برگزاری این دیدار به دلیل حضور چند بازیکن تراکتور در اردوی تیم ملی صورت پذیرد. از سوی دیگر این موضوع کمک کرد تا اوسمار ویهرا سرمربی تازه وارد سرخها هرچه زودتر فرصت کافی برای آماده کردن تیمش در ادامه رقابتهای فصل جاری داشته باشد.
محمد برگزار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این موضوع درباره نگرانی بابت مصدومیت بازیکنان باشگاهی در دیدارهای تیم ملی ایران و همچنین شرایط تیمها در بیست و پنجمین دوره لیگ برتر صحبتهای جالب توجهی را انجام داد:
تعویق بازی با تراکتور ضروری نبود
محمد برزگر درباره لغو دیدار پرسپولیس و تراکتور گفت: فکر میکنم اگر بازی با تراکتور برگزار میشد خیلی بهتر بود. وقفههای بیش از اندازه، تیمها را از تکاپو میاندازد. من نمیخواهم نگاه بدبینانهای نسبت به حمایتهایی که گفته میشود از تراکتور وجود دارد داشته باشم، اما مهم است که عدالت برای تمام تیمها برقرار باشد.
نمیشود اوسمار را با یک بازی قضاوت کرد
پیشکسوت پرسپولیس درباره عملکرد اوسمار ویهرا نیز تصریح کرد: پرسپولیس شرایط خوبی دارد ولی اینطور نیست که بخواهیم اوسمار را تنها با یک بازی بسنجیم. پرسپولیس باید در طول زمان بهترین نتیجه را بگیرد تا به ثبات برسد. بخش مهمی از روحیه تیمی پرسپولیس به همین پیروزیها بستگی دارد. اوسمار هم خوب میداند اگر این تیم به بازی دلخواه برسد، باختن برایش بی معنی خواهد بود.
مصدومیتهای بازیهای ملی طبیعی است
برزگر درباره مصدومیت بعضی از بازیکنان در فیفا دی گفت: مصدومیتهای بازیهای ملی طبیعی است و نمیتوان آن را گردن شخص خاصی انداخت. در باشگاهها هم همین اتفاق میافتد. باید درباره افزایش مصدومیتها بررسی علمی انجام داد و آن را به محل تمرین یا تیمی که بازیکن در آن تمرین میکند ربط نداد.
لیگ امسال سردرگم و غیرقابل پیشبینی است
این پیشکسوت فوتبال در پایان درباره شرایط لیگ برتر بیان کرد: لیگ امسال هنوز هم سردرگم است. تیمها خیلی راحت امتیاز از دست میدهند و رقابت بسیار نزدیک است. من فکر میکنم تغییرات اساسی در جدول خواهیم داشت و فعلاً برای هر نوع پیشبینی زود است.
