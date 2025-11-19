به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «زمین بازی» تازهترین تجربه گروه تئاتر «مکعب»، به نویسندگی دامون نوروزی و کارگردانی ندا تمیمی، پس از نخستین اجرای خود در یکشنبه ۲۵ آبان، اکنون به صورت هفتگی و تنها در روزهای یکشنبه در پلتفرم کاخ هنر روی صحنه میرود. این اثر ادامه مسیر تجربی و مسئلهمحور این گروه است.
گروه تئاتر «مکعب» پیشتر آثاری چون «باشگاه مشتزنی» در تالار حافظ، «در کشور شما قابل دسترس نیست» در تماشاخانه دیوار چهارم، «دورهمی» در تالار حافظ و «نقطهی آبی کمرنگ» در تماشاخانه ارغوان و خانه هنر دیوار، را روی صحنه برده است.
«زمین بازی» در ژانر کمدی سیاه و با تکیه بر زبان پستدراماتیک شکل گرفته است؛ اجرایی که بهجای پیروی از روایت کلاسیک، بر ساختن منظری احساسی، حرکتی و ذهنی تمرکز دارد. استفاده پررنگ از تئاتر فیزیکال، بدن بازیگران را به مهمترین ابزار روایت تبدیل کرده و جهان اثر را به میدان کنشهای پیدرپی بدل میکند.
با ادامه اجراهای «زمین بازی» در یکشنبههای پیشرو، پلتفرم کاخ هنر میزبان نمایشی است که تماشاگر را به تجربهای فراتر از سرگرمی دعوت میکند؛ تجربهای که در مرز میان طنز، تأمل و تئاتر معاصر حرکت میکند و مخاطب را درگیر پرسشهایی درباره اکنون و آینده میسازد.
نمایش «زمین بازی» با حضور مجموعهای از هنرمندان صحنه پرداخته شده است. بازیگرانی چون مریم آذین، فاطمه حیدرزاده، حسین زهدی، علی محمودی، دامون نوروزی و عباس هنرور با هدایت بازیگردان، مهدی بزرگزاده، درگیر یک تجربه پرتحرک و پر چالش میشوند تا توانایی خود را در اجرای تلفیقی به رخ بکشند. حضور حنا نیاکان به عنوان دستیار کارگردان و روابط عمومی و نیز شهره روستا به عنوان مربی آمادگی جسمانی، نشاندهنده اهمیت بالای آمادگی فیزیکی در این اجرای خاص است.
علاقهمندان میتوانند برای تماشای این اثر در تاریخ مقرر، بلیت خود را از طریق وبسایت تیوال تهیه کنند.
