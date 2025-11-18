به گزارش خبرنگار مهر، رزمایش اقتدار و امنیت با حضور پرشور بسیجیان گردان‌های امام علی (ع)، کوثر و یگان شهید سلیمانی زیرمجموعه سپاه ناحیه امام جواد (ع) کرمانشاه عصر سه شنبه برگزار شد. این برنامه با اجرای رژه موتوری نیروهای بسیجی و یگان‌های امنیتی، نمادی از انسجام، توان رزمی و آمادگی دفاعی نیروهای مردمی در برابر تهدیدات احتمالی بود.

مسلم قاسمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام جواد (ع)، در حاشیه این رزمایش هدف از برگزاری آن را ارتقای سطح آمادگی نیروهای قرارگاه‌های امنیتی و بسیجی دانست و گفت: «این رزمایش تمرینی واقعی در مسیر حفظ امنیت پایدار استان و مقابله سریع و مؤثر با هرگونه تهدید داخلی و خارجی است.» وی افزود مشارکت فعال نیروهای گردان‌ها بیانگر روح جهادی و تعهد بسیجیان در دفاع از میهن اسلامی است.

در ادامه سردار مرادی، فرمانده قرارگاه امنیتی امام علی (ع) در غرب کشور، با قدردانی از هماهنگی مثال‌زدنی نیروهای شرکت‌کننده تأکید کرد: «حضور پرصلابت بسیجیان در چنین مانورهایی همانند خار در چشم دشمنان انقلاب اسلامی است و نشان می‌دهد هیچ تهدیدی نمی‌تواند وحدت و اقتدار ملت ایران را تضعیف کند.»

وی با اشاره به اهمیت هوشیاری عمومی و آمادگی دفاعی افزود: «اگر دشمن بار دیگر دچار توهم تجاوز به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران شود، این بار پاسخ ملت و نیروهای مسلح کشور — اعم از ارتش، سپاه و بسیج — ضربه‌ای کوبنده و جبران‌ناپذیر خواهد بود.» سردار مرادی همچنین از مردم خواست تا در برابر هرگونه تحرک مشکوک با احساس مسئولیت و نظارت مردمی عمل کنند، چراکه امنیت یک مسئولیت مشترک میان نهادها و شهروندان است.

این رزمایش علاوه بر نمایش توان عملیاتی و سرعت واکنش گردان‌های بسیجی، شامل بخش‌های مختلفی از جمله رژه موتوری یگان‌های رزمی، تمرینات تاکتیکی مقابله با تهدیدات شهری، عملیات امداد و پشتیبانی، و مانور مشترک نیروهای اطلاعاتی بود. به گفته برگزارکنندگان، اجرای چنین رزمایش‌هایی موجب هماهنگی میان واحدهای بسیج و سپاه در حفظ امنیت اجتماعی و مرزی استان کرمانشاه می‌شود.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: کرمانشاه به عنوان یکی از استان‌های راهبردی غرب کشور، همواره در صف مقدم حفظ امنیت قرار دارد و رزمایش‌های اقتدار در آن نه تنها نمایش توان و آمادگی نیروهای بومی بلکه پیامی آشکار از ثبات، انسجام و وحدت ملی برای تمام دشمنان و بدخواهان نظام اسلامی به همراه دارد.

بر اساس اعلام فرماندهی سپاه ناحیه امام جواد (ع)، این رزمایش در چارچوب برنامه‌های گرامیداشت هفته بسیج اجرا شد و با حضور صدها بسیجی آموزش‌دیده در میدان رزمایش کرمانشاه، جلوه‌ای از ایمان، اقتدار و آمادگی کامل نیروهای مردمی را به نمایش گذاشت.