به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، سید محمدمهدی احمدی در این نشست با اشاره به توانمندیهای گسترده بانک شهر در ارائه خدمات نوین و کاربردی در شبکه بانکی، گفت: ظرفیتهای ارزی و ریالی این بانک به طور کامل در اختیار طرحهای توسعهای صنعت گاز به عنوان صنعتی مهم در اقتصاد و رفاه هموطنان است و برای تسریع در روند اجرای پروژههای این حوزه آماده همکاری هستیم.
احمدی همچنین از آمادگی جدی این بانک برای کمک به تکمیل طرحهای توسعهای مجتمع گاز پارس جنوبی خبر داد و اظهار داشت: بانک شهر همراه و پشتیبان طرحهای توسعهای این مجتمع خواهد بود و از هیچ حمایتی برای به سرانجام رسیدن این طرحها دریغ نخواهد کرد.
وی با اشاره به توسعه همکاریهای بانک شهر با فعالان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طی ۴ سال گذشته، گفت: بانک شهر امروز به بانکی مورد اعتماد و توانمند برای فعالان این صنایع تبدیل شده و قطعاً این مسیر تقویت خواهد شد.
مدیرعامل بانک شهر کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی را سرمایهای ارزشمند برای صنعت انرژی کشور دانست و افزود: خدماترسانی به کارکنان گاز پارس جنوبی را افتخاری برای بانک شهر میدانیم و تلاش میکنیم نیازهای مالی و بانکی این قشر متخصص را با حداکثر دقت و سرعت پوشش دهیم.
غلامعباس حسینی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در این نشست با اشاره به موفقیتهای بانک شهر در عرصه بانکداری و کمکهای این بانک به صنایع بزرگ، گفت: با شناختی که از ظرفیتهای بانک شهر در حوزههای مختلف داریم، در تلاش هستیم تعاملات با این بانک را در بالاترین سطح دنبال کنیم.
