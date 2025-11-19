«کُنگلومرا» در بروجرد به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش صحنهای «کنگلومرا» از خرمآباد، به نویسندگی و کارگردانی «پویا حسنوند» در دومین روز از جشنواره سی و هفتم تئاتر در تالار دکتر عبدالحسین زرینکوب بروجرد به روی صحنه رفت.
پویا حسنوند، فائزه خوانساری، حجت اله علیپور، ذبیح محسنی، دانش دولتشاهی، شیرین رحمتی، آریان آشتابو، علی ساکی، محمد شرفی، آیسان چنگایی، کوثر جمشیدی، مهدیه مریدی، سارا سلیمانی مطلق، مهشاد جوکار، آریسا پیرداده، ثنا ویسکرمی، علی مقدسی، پارسا حیدری، امیرمهدی یوسفپور، محمدامین فرجزاده، غلامرضا حسنوند و مجید حسنوند بازیگران این نمایش بودند.
سایر عوامل این نمایش عبارتاند از: دستیار کارگردان: علی ابراهیمی و احمد ملکپور، طراح صحنه: پویا حسنوند، طراح گرافیک: هومن مرادی، طراح نور: علیرضا زرینجویی، اجرای نور و افکت: علی ابراهیمی و علیرضا زرینجویی، طراح لباس: سیده صفیه موسوی، ساخت دکور: محمدجواد دلفان، احمد دلفان، محمد حاتموند، پویا حسنوند، موسیقی: مرتضی دادآفرید، حسین شرقی، بردیا یاراحمدی، اسماً بهرامی، پرهام بحیرایی، علی کاکاوند، غلامرضا حسنوند، مجید حسنوند، طراح رقص محلی: علی مقدسی
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