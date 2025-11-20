واکنش کویت به جولان دادن نتانیاهو در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه کویت در بیانیهای اعلام کرد: ما ورود نخست وزیر اسرائیل و تعدادی از همراهانش به سرزمینهای اشغالی سوریه را به شدیدترین وجه محکوم میکنیم.
بیانیه وزارت امور خارجه کویت اضافه میکند: ورود نتانیاهو به سرزمینهای اشغالی سوریه به همراه تعدادی از همراهانش، نقض آشکار حاکمیت سوریه و نقض آشکار قوانین بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت است.
وزارت امور خارجه رژیم الجولانی پیشتر با صدور بیانیهای منفعلانه، اقدام بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در سفر به منطقهای در جنوب سوریه را محکوم کرد و آن را نقض خطرناک علیه حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور دانست.
وزارت امور خارجه رژیم الجولانی این اقدام را تشدید تنشی غیرقابل قبول دانست و آن را تلاش برای سوءاستفاده از شرایط منطقهای برای تقویت حضور نظامی غیرقانونی در جنوب سوریه دانست.
