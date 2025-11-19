  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

اعلامیه پایانی اولین نوشت استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر

اعلامیه پایانی اولین نوشت استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر

معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه متن اعلامیه پایانی اولین نوشت استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اولین نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر که با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» به مدت دو روز در شهر رشت برگزار گردید، امروز با صدور یک اعلامیه به کار خود پایان داد.

اهم مفاد این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:

- بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استان‌های ساحلی دریای خزر در زمینه‌های تجارت، کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری‌های متقابلاً سودمند مشترک و گردشگری دریایی

- اهمیت مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی و زیست محیطی که در استان‌های ساحلی دریای خزر برگزار می‌شود

- حمایت از توسعه گردشگری پایدار

- استقبال از گسترش همکاری‌های علمی تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان‌های ساحلی

- تاکید بر دریای خزر به عنوان عامل کلیدی در توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل و لجستیک

- استقبال از تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر جهت ساخت و نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل

- تاکید بر ضرورت حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی دریایی و جلوگیری از صید غیرمجاز

- تاکید بر اهمیت مبارزه با آلودگی دریایی، انجام پایش زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی

- تاکید بر اهمیت مطالعه علل کاهش سطح آب دریای خزر»

کد خبر 6662185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها