اعلامیه پایانی اولین نوشت استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی وزیر امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اولین نشست استانداران کشورهای ساحلی دریای خزر که با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» به مدت دو روز در شهر رشت برگزار گردید، امروز با صدور یک اعلامیه به کار خود پایان داد.



اهم مفاد این اعلامیه به شرح زیر می‌باشد:



- بر اهمیت گسترش تعاملات اقتصادی میان استان‌های ساحلی دریای خزر در زمینه‌های تجارت، کشاورزی، صنایع تبدیلی، سرمایه‌گذاری‌های متقابلاً سودمند مشترک و گردشگری دریایی



- اهمیت مشارکت در نمایشگاه‌ها و رویدادهای اقتصادی و زیست محیطی که در استان‌های ساحلی دریای خزر برگزار می‌شود



- حمایت از توسعه گردشگری پایدار



- استقبال از گسترش همکاری‌های علمی تحقیقاتی میان دانشگاه‌ها و مراکز علمی استان‌های ساحلی



- تاکید بر دریای خزر به عنوان عامل کلیدی در توسعه ظرفیت‌های حمل و نقل و لجستیک



- استقبال از تلاش‌های کشورهای ساحلی دریای خزر جهت ساخت و نوسازی زیرساخت‌های حمل و نقل



- تاکید بر ضرورت حفظ و استفاده صحیح از منابع زیستی دریایی و جلوگیری از صید غیرمجاز



- تاکید بر اهمیت مبارزه با آلودگی دریایی، انجام پایش زیست محیطی و حفظ تنوع زیستی



- تاکید بر اهمیت مطالعه علل کاهش سطح آب دریای خزر»