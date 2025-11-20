به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه با همراهی استاندار البرز از یک واحد تولیدی لامپ‌های کم‌مصرف در شهرک صنعتی بهارستان بازدید کرد.

این مجموعه صنعتی با نزدیک به ۳۰ سال سابقه فعالیت، هم‌اکنون حدود ۱۷۰ نفر را به‌طور مستقیم به کار گرفته و در تولید انواع لامپ‌های کم‌مصرف فعال است.

مدیران کارخانه در جریان بازدید، تأمین مواد اولیه را مهم‌ترین چالش پیش‌روی خود عنوان و اعلام کردند: این مشکل می‌تواند بر روند تولید و ثبات نیروی انسانی تأثیرگذار باشد.

وزیر تعاون نیز با قدردانی از تلاش‌های این واحد صنعتی، بر پیگیری مشکلات مطرح‌شده و حمایت از ظرفیت تولید و حفظ اشتغال در استان البرز تأکید کرد، و گفت: رفع موانع می‌تواند زمینه افزایش تعداد نیروهای شاغل در این مجموعه را فراهم کند.