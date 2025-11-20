  1. استانها
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۹:۲۶

«خالو قنبر» از بیمارستان مرخص شد

بندرعباس- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از ترخیص «خالو قنبر راستگو» از بیمارستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی با اعلام خبر ترخیص از کادر درمان بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بویژه زحمات پزشک حاذق استان، عبدالله غریب‌زاده متخصص قلب و عروق قدردانی کرد.

وی افزود: قنبر راستگو به دلیل ناراحتی قلبی روز سه شنبه در بخش قلب بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شده بود که پس از معاینات و انجام آنژیوگرافی گرفتگی عروق تشخیص داده شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان خاطرنشان کرد: استاد قنبر راستگو با حال عمومی مساعد پس از تجویز دارو، نیمه شب چهارشنبه از بیمارستان مرخص و به منزل منتقل شد.

