یوسفی: محصول «مورینگا» برای نخستین بار در شهرستان دهلران کشت شد

جلال یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: برای اولین بار در دهلران کشت مورینگا در سطح یک هکتار به‌عنوان مزرعه الگویی انجام شد و نتایج اولیه بسیار رضایت‌بخش بوده است.

وی افزود: مورینگا در اراضی سنگلاخی و فقیر از نظر مواد غذایی و همچنین در شرایط گرمای شدید تابستان و خشکسالی‌های مکرر عملکردی مطلوب داشته و کشت آن به‌صورت کاملاً ارگانیک و بدون مصرف کود و سموم شیمیایی انجام شده است.

یوسفی افزود: مورینگا که در جهان به «گیاه معجزه‌گر» مشهور است در درمان بیش از ۳۰۰ نوع بیماری نقش دارد و به دلیل ارزش دارویی، غذایی، علوفه‌ای و … و کاربرد در فضای سبز شهری مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه محصولات کم‌آب‌بر در شهرستان افزود: موفقیت این مزرعه الگویی موجب شده مقدمات آماده‌سازی بستر کاشت برای چهار هکتار دیگر فراهم شود.

وی تأکید کرد: استمرار و تداوم کاشت اینچنین گیاهانی به تحقق کشاورزی پایدار و افزایش بهره‌وری منابع کمک فراوانی می‌کند.