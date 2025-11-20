به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اکبری جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: پس از ثبت گزارش چندین فقره سرقت از اماکن مختلف در شهر کرمانشاه، رسیدگی به پرونده در دستور کار کارآگاهان پایگاه غرب پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: تیمهای پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و پیگیریهای میدانی، هویت یک سارق حرفهای را شناسایی کرده و با هماهنگی دستگاه قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی و روبهرو شدن با ادله و مستندات موجود، به ارتکاب ۵۰ فقره سرقت اعتراف کرد.
اکبری ادامه داد: در جریان این عملیات، دو نفر مالخر که اموال سرقتی را از متهم خریداری کرده بودند نیز شناسایی و بازداشت شدند. این سه متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.
