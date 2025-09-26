به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد اکبری اظهار داشت: پس از ثبت چندین مورد سرقت محتویات و قطعات خودرو در سطح شهر، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی، یک باند حرفه‌ای شناسایی شد که اعضای آن به صورت سازمان‌یافته اقدام به سرقت می‌کردند. کارآگاهان پس از هماهنگی با دستگاه قضائی و در چند عملیات غافلگیرانه موفق شدند چهار عضو این باند را دستگیر کنند.

اکبری تصریح کرد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ۳۱ فقره سرقت محتویات و قطعات خودرو اعتراف کرده‌اند و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

جانشین فرمانده انتظامی استان در پایان تأکید کرد: پلیس کرمانشاه با جدیت با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد خواهد کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.