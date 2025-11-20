پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اولویت ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش صبح پنجشنبه در نشست صمیمی با دانشجویان، ضمن تقدیر از طرح دیدگاهها و مطالبات آنان، این گفتوگوها را فرصت ارزشمندی برای اصلاح مسیر آموزشی و ارتقای کیفیت دانست.
وی از رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بهعنوان یکی از حامیان مؤثر حوزه سلامت و آموزش یاد کرد و افزود: توجه ویژه ایشان به توسعه خدمات درمانی و دانشگاهی در دورههای مسئولیت قابل تقدیر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تناسب میان ظرفیت پذیرش دانشجو و امکانات آموزشی گفت: در شرایطی که کشور با کمبود پزشک و متخصص روبهروست، باید زیرساختهای رفاهی، خوابگاهی، آزمایشگاهی و خدمات ایابوذهاب پیش از افزایش جذب دانشجو فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد آموزش علوم پزشکی تنها به مباحث نظری محدود نیست و بخش عملی آن بهطور مستقیم با جان انسانها مرتبط است؛ بنابراین ایجاد فضاهای استاندارد و تجهیزات آموزشی کافی ضرورت دارد.
سروش با اشاره به محدودیتهای اعضای هیأت علمی در آموزش و ارائه خدمات درمانی تصریح کرد پذیرش دانشجو باید بر اساس توان واقعی دانشگاه تنظیم شود تا کیفیت علمی آسیب نبیند.
وی ساخت پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را مهمترین طرح جاری دانست و افزود: با تکمیل این مجموعه، مشکلات حوزههای آموزشی، پژوهشی، رفاهی و آزمایشگاهی مرتفع خواهد شد. ده پروژه کلیدی نیز در آن تعریف شده که نقش راهبردی در توسعه دانشگاه دارد.
رئیس دانشگاه یادآور شد: در ابتدای مسئولیت، حجم بدهیها به بیش از ۳.۷ همت میرسید که با مدیریت مالی دقیق به ۱.۲ همت کاهش یافته است؛ اما تسویه کامل نیازمند حمایت نمایندگان مجلس است.
وی اجرای بند «ج» تبصره ۴ قانون بودجه را عاملی مؤثر در تقویت دانشگاهها دانست و خواستار همکاری جدیتر نمایندگان برای کاهش مشکلات رفاهی و آموزشی شد.
سروش تأکید کرد تعامل مستمر با مجلس در قالب نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان، میتواند فرایند تکمیل پروژهها و تقویت خدمات سلامت را سرعت بخشد.
وی در پایان با اشاره به نقش دانشجویان در آینده نظام سلامت گفت: مطالبهگری آگاهانه و بیان شفاف دغدغهها موجب دیده شدن دقیقتر چالشها و تسریع در اجرای راهکارهای مؤثر میشود.
در پایان نشست، رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از دانشجویان، برخی خواستهها را اولویتبندی کرد و دستور پیگیری فوری را برای موارد مرتبط صادر نمود.
نظر شما