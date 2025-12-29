علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مهم‌ترین دستاوردهای یک‌سال اخیر این دانشگاه، از رشد متوازن و جهش قابل توجه در حوزه‌های آموزش، پژوهش، درمان، بهداشت، توسعه زیرساخت‌ها و امور دانشجویی خبر داد و اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امروز در مسیر ارتقای سلامت جامعه و توسعه علمی کشور نقش‌آفرینی مؤثری دارد.

وی با اشاره به تحولات آموزشی افزود: در سال گذشته ۶ رشته جدید در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و MPH راه‌اندازی شد و دوره عالی بهداشت عمومی نیز به مجموعه آموزش‌های دانشگاه افزوده شد. همچنین اعتباربخشی آموزشی ۷ مرکز برای مدت چهار سال به تأیید رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از پذیرش ۲۶۰ دانشجوی خارجی به‌عنوان گامی مهم در توسعه دیپلماسی علمی یاد کرد و گفت: این اقدام موجب تقویت جایگاه بین‌المللی دانشگاه و توسعه آموزش‌های نوین شده است.

سروش در ادامه به دستاوردهای حوزه تحقیقات و فناوری اشاره کرد و گفت: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برای پنجمین سال متوالی رتبه پنجم کشور و رتبه سوم فناوری را کسب کرده است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رتبه‌بندی تایمز، رتبه نخست کشور و در رتبه‌بندی وبومتریکس نیز با صعود هزارپله‌ای جایگاه اول کشور را به دست آورده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اظهار کرد: بیش از ۱۸ هزار مترمربع فضای بهداشتی و درمانی احداث و پروژه‌های عمرانی به ارزش ۲۸۰ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی ادامه داد: ۱۳۵ طرح مرتبط با مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به ارزش ۲.۳ همت محقق شد که زمینه اشتغال حدود دو هزار نفر را فراهم کرد.

سروش با اشاره به دستاوردهای حوزه بهداشت گفت: اجرای برنامه «روستای سالم» در پنج شهرستان، قرارگیری دانشگاه در جمع هشت دانشگاه پیشرو کشور در ایمنی آب و افتتاح مرکز توکوفوبیا از جمله اقدامات شاخص این حوزه است.

وی افزود: در حوزه درمان نیز افتتاح اورژانس جدید بیمارستان آیت‌الله طالقانی (ره)، بهره‌برداری از بیمارستان شهید رئیسی (ره)، انجام پیوندهای مغز استخوان و کاشت حلزون و توسعه مراکز تخصصی ناباروری و دیالیز از اقدامات مهم به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به خدمات اجتماعی این مجموعه گفت: پیگیری درمانی یک‌هزار مادر باردار پرخطر و مدیریت درمانی هشت‌هزار زائر اربعین حسینی نشان‌دهنده نقش مؤثر دانشگاه در مأموریت‌های اجتماعی و ملی است.

وی در پایان با تأکید بر حمایت از پژوهشگران جوان خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با حرکت به سمت پژوهش‌های مسئله‌محور و تجاری‌سازی دانش، مسیر پیشرفت علمی و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم را با قدرت ادامه خواهد داد.