به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، ششمین اجلاس روسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه، به میزبانی دانشگاه لومونوسف مسکو بزرگترین دانشگاه دولتی این کشور، به مدت دو روز برگزار شد.
در این اجلاس که هر ساله در راستای گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزههای علمی، پژوهشی و دانشگاهی برگزار میشود، دکتر رسول جلیلی رئیس دانشگاه شریف، دکتر مسیحی مدیر همکاری های بین الملل و دکتر وثوقی نماینده روابط بین الملل در ارتباط با روسیه، حضور داشتند.
درحاشیه این اجلاس، چهار توافق نامه بین دانشگاههای دولتی تومسک، دانشگاه کازان، دانشگاه سچنو و دانشگاه الکتروتکنیکال سن پترزبورگ و دانشگاه شریف منعقد گردید.
رئیس دانشگاه لومونوسف مسکو با اشاره به تاریخچه همکاریهای علمی در ۲۰ سال گذشته گفت: همکاری های تهران- مسکو هم اینک به سطح استراتژیک ارتقا یافته است و دو کشور به دنبال گسترش مناسبات در همه حوزههای کلیدی هستند.
برگزاری نشست تبادل نظر درباره همکاریهای بین دانشگاهی میان دانشگاههای برتر ایران و روسیه در زمینه تبادل دانشجو و برگزاری دورههای مشترک و برنامهها و تحقیقات مشترک از دیگر مباحث مورد بررسی این اجلاس بود.
ضمنا رؤسای دانشگاهها شب گذشته میهمان سفیر جمهوری اسلامی در سفارت ایران در مسکو بوده و در خصوص توسعه روابط علمی و فناوری مذاکراتی را انجام دادند.
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