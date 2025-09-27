دانشجویان برزیل خواستار قطع روابط دولت با رژیم صهیونیستی شدند+ تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازALNبرزیل ، ده‌ها دانشجو از دانشگاه سائو پائولو و دانشگاه فدرال بلو هوریزونته از روز پنج شنبه با تحصن در محوطه اصلی این دانشگاه ها، اقدام به برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیزی کرده و خواهان قطع هرگونه همکاری علمی و دانشگاهی بین برزیل و اسرائیل شده اند.

معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر روی آنها عباراتی همچون «علم در خدمت انسانیت، نه نسل کشی» و «قطع رابطه دانشگاهی با اسرائیل NOW» نوشته شده بود، شعار «Free Palestine» سر دادند. آنها تاکید کردند که این اعتراضات در واکنش به ادامه درگیریها در نوار غزه (تحریم، قطع سرمایه گذاری و تحریم ها) برگزار می شود.

یکی از سخنگویان دانشجویی به ALN گفت: ما وجدان علمی جامعه برزیل هستیم. سکوت در قبال استفاده از مؤسسات آکادمیک برای توجیه نقض حقوق بشر، خیانت به رسالت دانشگاه است. دانشگاههای برزیل باید فوراً کلیه توافقنامه های خود با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اسرائیل را فسخ کنند.

از جمله خواسته های مشخص دانشجویان، لغو برنامه های تبادل دانشجو، پایان دادن به پروژههای تحقیقاتی مشترک به ویژه در زمینه های فناوری با کاربرد نظامی، و صدور بیانیه‌ای رسمی از طرف دانشگاه های برزیل در محکومیت وضعیت فعلی است.

مسئولان روابط عمومی دانشگاه سائو پائولو در پاسخ اولیه به ALN اعلام کردند که «در حال رصد شرایط هستند و درگاه گفتگو با نمایندگان دانشجویی را باز نگه داشته اند» اما تاکنون موضع رسمی‌ای اتخاذ نکرده اند.

این اعتراضات، بازتابی از موج مشابهی است که در هفته های اخیر در دانشگاه های مختلف اروپا و آمریکای شمالی دیده شده و حالا به یکی از کانون های آکادمیک آمریکای لاتین نیز کشیده شده است. انتظار میرود این تحصن ها تا حصول پاسخ روشن از مدیریت دانشگاه ها ادامه یابد.