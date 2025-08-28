به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، امید در دهمین جشنواره تجلیل از کارکنان و مدیران نمونه دانشگاه تهران که چهارم شهریورماه و با حضور رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه دانشگاه در تالار فردوسی برگزار شد، ضمن تبریک به کارکنان برگزیده، گفت: از نظر من همه کارمندان دانشگاه تهران جزو بهترین‌ها بوده و نمونه هستند و شما برگزیده این نمونه‌ها هستید و جایگاه امروز دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی مرهون تلاش شما کارکنان خبره و شایسته است.

امید همچنین از ارتقای کیفیت معیشت دانشگاهیان دانشگاه تهران خبر داد و افزود: ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در گرو تلاش‌های همه دانشگاهیان اعم از کارکنان و استادان است و تلاش ما این است که شأن و منزلت و جایگاه همه دانشگاهیان دانشگاه تهران آنگونه که شایسته است حفظ شود و ارتقا پیدا کند.

وی با بیان اینکه در جریان مشکلات معیشتی کارکنان است، خاطرنشان کرد: بخشی از این مشکلات مربوط به دانشگاه و بخشی مربوط به کل کشور است و در آنچه که مربوط به دانشگاه است تلاش ما این است این مشکلات حل شود و کارهایی هم در این زمینه انجام شده و با توسعه منابع در وضعیت معیشتی کارکنان و همه دانشگاهیان ارتقا ایجاد خواهد شد.

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه تاکید کرد و افزود: دانشگاه تهران از بدو تأسیس به عنوان جایگاه برتر ملی بوده، اما این تنها کافی نیست و ما باید در کنار جایگاه ملی، جایگاه بین‌المللی دانشگاه را نیز ارتقا بدهیم.

امید با اشاره به برگزاری جلسه با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در این جلسه مقرر شد که این دو دانشگاه با هم در جهت ارتقای جایگاه ملی و بین‌المللی دانشگاه همکاری کنند.

امید اظهار داشت: جایگاه ملی ما از زمان تأسیس در صدر بوده و خواهد بود و خدشه به آن وارد نشده و نخواهد شد و جای تزلزل هم ندارد، اما در حال حاضر نه دانشگاهیان از این وضع راضی هستند نه استادان و نه مسئولان؛ یعنی توقع از دانشگاه تهران این است که تنها به دنبال برتری ملی نباشد و بهبود جایگاه بین‌المللی نیز در دستور کار باشد و در این جهت نیز گام‌های مؤثری بردارد.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشگاه تهران ۲۰ سال پیش در منطقه اول بود و دانشگاه‌های منطقه با فاصله زیادی از دانشگاه تهران قرار داشتند، گفت: متأسفانه بسیاری از این دانشگاه‌ها در حال حاضر از دانشگاه تهران پیشی گرفته‌اند و همه ما باید تلاش کنیم تا این جایگاه را ارتقا بدهیم.

وی افزود: همه دانشگاهیان اعم از دانشجویان استادان و کارکنان در ارتقای رتبه دانشگاه نقش دارند و ما هم تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد که تمام فرایندها و سامانه‌ها را بازنگری کنیم تا بتوانیم با بهره‌گیری از سامانه‌ها کارها را سریع‌تر انجام داده و با اطمینان بیشتری حرکت کنیم.

وی همچنین از تلاش در بخش‌های مختلف برای ارتقای این جایگاه خبر داده گفت: در حوزه انفورماتیک و هوش مصنوعی تلاش‌های بسیاری شده است تا بتوانیم با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین جایگاه بین‌المللی دانشگاه را ارتقا بدهیم.

رئیس دانشگاه تهران همچنین از بازنگری فرایندها و رویه‌های اداری در جهت ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه خبر داد و گفت: تمام تلاش ما این خواهد بود که از تمام سامانه‌ها بهره بگیریم و با اطمینان بیشتری در این مسیر گام برداریم.

امید ارتقا جایگاه در سطح بین‌المللی را نیازمند بهره‌گیری از تمام توان دانشگاهیان، استفاده از هوش مصنوعی و آشنایی کارکنان با فناوری‌های جدید عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تدوین برنامه پنج‌ساله دانشگاه گفت: همه همکاران دانشگاهی از جمله کارکنان در این برنامه جایگاه ویژه‌ای دارند و باید با همکاری و همدلی بتوانیم گام‌های مؤثری برای ارتقای جایگاه دانشگاه برداریم.

در انتخاب کارمند نمونه قوانین و مقررات باید رعایت شود / همه فعالیت‌های دانشگاه باید در جهت خدمت به دانشجویان باشد

علی مقاری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه نیز، در مراسم معرفی کارکنان و مدیران نمونه ضمن تاکید بر رعایت قوانین و آئین‌نامه‌ها در انتخاب کارکنان و مدیران نمونه گفت: در انتخاب کارمندان نمونه در این دوره تاکید بر این بود که حتی یک مورد خارج از آئین‌نامه انتخاب نشود و تمام موارد آئین‌نامه دقیقاً رعایت شود.»

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه افزود: «در دانشگاه وقتی قوانین را تعریف و تدوین می‌کنیم، باید این قوانین را رعایت هم بکنیم به‌خصوص در مورد انتخاب افراد، دقّت در رعایت آئین‌نامه‌ها و قوانین ضروری است؛ چرا که به حقوق افراد در ارتباط است و نباید به گونه‌ای باشد که حقی از فردی ضایع شود. قوانین باید محترم شمرده شود حتی اگر ناقص باشد.»

وی ضمن تبریک به کارکنان نمونه و برگزیده گفت: «وجود همه کارکنان و اعضای هیأت علمی به خاطر وجود دانشجویان است و کارهای ما همه باید در جهت خدمت‌رسانی درست به دانشجویان و در راستای آموزش و پژوهش صحیح و ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی انجام شود.»

دکتر مقاری با بیان اینکه در دانشگاه تهران هدف اصلی ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش است، اظهار داشت: «باید بپذیریم که دانشجویان همه، فرزندان ما هستند و کارمندان و استادان به عنوان پشتیبان دانشجویان خدمت می‌کنند و در هر اقدامی که انجام می‌دهیم خدمت به دانشجویان باید مدنظر باشد، چرا که دانشجویان امروز مدیران آینده کشور هستند بنابراین کمک امروز ما به این دانشجویان و تربیت صحیح آنان در سرنوشت آینده فرزندانمان تأثیر دارد.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان گفت: ما همه در جریان مشکلات همه کارکنان و اعضای هیأت‌علمی هستیم، اما همه ما اعم از کارکنان و اعضای هیأت‌علمی با قبول آگاهی از مشکلات مسئولیت را پذیرفتیم و باید حداکثر تلاش خود را انجام بدهیم تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش گام برداریم.

محسن ناصری، مدیر کل منابع انسانی نیز در آغاز این آئین ضمن تبریک روز کارمند گفت: روز کارمند، تجلیل از انسان‌های شایسته‌ای است که هدفی جز خیر عمومی و کسب رضایت خلق، که رضای پروردگار را در آن می‌بینند، ندارند. آنان که همه همت و تلاش‌شان، گره‌گشایی از امورات مردم و رفع حوائج عامه و برقراری آرامش اقشار مختلف جامعه است.

مدیر کل منابع انسانی با تاکید بر اینکه در دنیای جدید، نیروی انسانی را دست مایه اصلی توسعه می‌دانند، افزود: دانش‌محوری و اتکاء به خبرگی معیار دستیابی به گام‌های بلند و تداوم توسعه است و طبیعتاً فرهنگ و ادراک تاریخی مردم ایران با سابقه انعطاف‌های چشمگیر فرهنگی و اجتماعی، بزرگ‌ترین مزیت رقابتی کلان سازمان این ملت-دولت است.

دانشیار دانشگاه تهران روز کارمند را یادآور تلاش‌های بی‌وقفه، مسئولیت‌پذیری و تعهد ارزشمند و صبوری کارمندان عنوان کرد و افزود: کارمندان با همت و کوشش مستمر، ستون‌های پیشرفت و اعتلای دانشگاه تهران را استوار نگه داشته‌اند. خدمات و همراهی ستودنی آنها با دو رکن دیگر دانشگاه (استادان و دانشجویان)، مسئولیت پذیری در حل مسائل و ایجاد آرامش و ثبات در این محیط ارزشمند، گواهی روشن بر وظیفه‌شناسی آنهاست و سهم بزرگی در دستاوردهای علمی و ادای مسئولیت اجتماعی دانشگاه دارند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه تهران، بخش مهمی از اعتبار و جایگاه دانشگاه مرهون تلاش و برجستگی کارمندان شریف است، اظهار داشت: روز کارمند، بهانه و فرصتی برای تجلیل از نقش کلیدی و بی‌بدیل این عزیزان است. گفتنی است در دهمین جشنواره تجلیل از کارکنان، ۱۱۷ کارمند و مدیر نمونه معرفی و از تلاش‌های آنان قدردانی شد.