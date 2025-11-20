حجت جاهید در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج اردوی جهادی بسیج شبکه بهداشت با حضور پزشکان جهادگر و متخصص برگزار شد و خدمات پزشکی رایگان به اهالی منطقه ارائه شد.
وی افزود: این تیم پزشکی جهادگر متشکل از متخصص اورولوژی، متخصص زنان، متخصص قلب، متخصص داخلی و متخصص اطفال در کنار تیمی متشکل از پزشکان مجرب عمومی اقدام به ارائه خدمات مختلف کردند.
جاهید خاطرنشان کرد: این اردوی جهادی با همکاری ناحیه مقاومت بسیج، شبکه بهداشت، بخشداری و حوزه بسیج شهر لوجلی برگزار شد.
این مسؤول در ادامه هدف از برگزاری اردوهای جهادی سلامت را افزایش سطح دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی درمانی دانست و گفت: گسترش فرهنگ نوع دوستی و کمک به هموطنان مناطق محروم از اهداف ما است.
فرمانده حوزه بسیج ادارات شیروان در انتها ضمن تقدیر از جهادگران سلامت که در این برنامههای جهادی مشارکت دارند، بیان کرد: این فعالیتها به صورت مستمر و با حضور متخصصان حوزه سلامت در مناطق محروم ادامه دارد تا بتوانیم بخشی از نیازهای درمانی و بهداشتی مردم را برطرف کنیم.
