حماس: هیچ فرماندهی در حمله اسرائیل به عین الحلوه شهید نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، خالد زعیتر، مسئول سیاسی حماس در اردوگاه عین الحلوه اعلام کرد که هیچ‌یک از فرماندهان این جنبش در حملات هوایی روز گذشته رژیم صهیونیستی به این اردوگاه به شهادت نرسیده‌اند.

همچنین طاهر النونو مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس در گفت‌وگو با الجزیره مباشر تأکید کرد که این جنبش به‌طور کامل به توافق آتش‌بس پایبند بوده و ادعاهای رژیم صهیونیستی درباره توجیه حملات و تشدید تنش در غزه «دروغ» است.

وی افزود که رژیم صهیونیستی در تلاش است توافق آتش‌بس را از بین ببرد و منطقه را به‌طور کامل به سوی تشدید تنش پیش ببرد.

مشاور رسانه‌ای رئیس دفتر سیاسی حماس با درخواست از دولت آمریکا برای عمل به تعهدات خود، خواستار فشار واشنگتن بر رژیم صهیونیستی برای اجرای کامل توافق آتش‌بس شد.

وی تأکید کرد: رئیس‌جمهور آمریکا باید به جهانیان ثابت کند که می‌تواند رژیم صهیونیستی را به اجرای توافق آتش‌بس ملزم کند.

به گفته این مقام ارشد حماس، تشدید حملات رژیم صهیونیستی در غزه هیچ توجیهی ندارد و نیروهای این رژیم برخلاف ادعاهایشان در این منطقه هدف هیچ‌گونه تیراندازی قرار نگرفته‌اند.