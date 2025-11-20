به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت تولید نیروی برق حرارتی، سه واحد گازی نیروگاه رودشور که از سال ۱۳۸۶ با فناوری توربین‌های کلاس F زیمنس و هر کدام با ظرفیت ۲۶۳ مگاوات در شرایط ایزو به بهره‌برداری رسیده بودند، در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و از طریق اجرای بخش بخار نیروگاه و در قالب قرارداد بیع متقابل توسط مهندسان و کارشناسان ایرانی در گروه مپنا به سیکل ترکیبی تبدیل شدند.

در این پروژه که به‌عنوان یکی از طرح‌های شاخص صنعت برق کشور شناخته می‌شود، سه توربین گازی به همراه سه بویلر بازیاب حرارت به یک توربین بخار با ظرفیت ۳۴۵ مگاوات متصل شده‌اند. بهره‌برداری آزمایشی از این طرح طی هفته آتی آغاز خواهد گردید و سپس وارد مرحله بهره‌برداری تجاری خواهد شد.

این طرح، بزرگ‌ترین بلوک سیکل ترکیبی کشور به‌شمار می‌رود. آرایش ویژه نیروگاه و بهره‌گیری از بویلر سه‌فشاره نیز از مهم‌ترین ویژگی‌های فنی این پروژه است. این طرح با سرمایه‌گذاری ۲۷۵ میلیون یورویی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و با عاملیت بانک صنعت و معدن اجرا شده و واحد بخار در چهارم مردادماه ۱۴۰۴ با شبکه سراسری سنکرون و برق تولیدی آن به رینگ ۴۰۰ کیلوولت شبکه سراسری متصل شده است.

افزودن بخش بخار و تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی، علاوه بر افزایش چشم‌گیر ظرفیت تولید به میزان ۳۴۵ مگاوات، موجب افزایش قابل توجه راندمان نیروگاه از ۳۹ درصد به ۵۷ درصد بدون مصرف هیچ‌گونه سوخت اضافی شده است.

در این فرآیند، حرارت خروجی توربین‌های گازی که پیش از این تلف می‌شد، اکنون در بویلرهای بازیاب حرارت مورد استفاده قرار گرفته و برق اضافی از انرژی بازیافتی تولید می‌شود. با در نظر گرفتن میانگین راندمان واحدهای گازی شبکه برق کشور، سوخت صرفه‌جویی شده حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب در سال خواهد بود که کاهش هزینه‌های تولید برق، کاهش آلایندگی ناشی از تولید و استفاده بهینه از منابع و سرمایه کشور را به همراه دارد.

با توجه به موقعیت جغرافیایی نیروگاه رودشور و نقش آن در تأمین برق شهر تهران، اجرای این پروژه گامی راهبردی در جهت ارتقای پایداری شبکه، بهبود بهره‌وری انرژی، کاهش آلایندگی و افزایش امنیت و تاب‌آوری تولید برق در کشور به‌شمار می‌رود.