پیشکسوتان دفاع مقدس پاسداران دیروز و راهبران امروز هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفاع‌پرس، سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در سیزدهمین محفل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت فراجا و تکریم همسران فرماندهان دفاع مقدس انتظامی با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از نقش بی‌بدیل همسران پیشکسوتان در تحقق مأموریت‌های امنیتی تقدیر کرد.

وی در ابتدای این مراسم با بیان اینکه با افتخار سفیر شهیدان احمدرضا رحمتی و شهید هادی میرآبادی هستم، به روح بلند همه شهدای انقلاب، دفاع مقدس، شهدای حرم و شهدای مبارزه با صهیونیست‌ها درود فرستاد.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به مأموریت‌های سخت و پیچیده درمجموعه انتظامی، اظهار داشت: ماموریت‌هایی که به عهده پیشکسوتان عزیز بود، در سایه روزگار به سرانجام رسید تا با افتخار به نسل‌های بعدی تحویل داده شود. دوران انقلاب و دفاع مقدس دوران سخت و پرتلاطمی بود که به همت پیشکسوتان به ثبت تاریخی تبدیل شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش محوری همسران پیشکسوتان در دفاع مقدس، گفت: اگر رزمنده‌ای در جبهه‌های حق علیه باطل توانست قدم‌های موفق برداشته است، مدیون همراهی همسر و فرزندانش بود. زنان جوانی که با کم‌تجربگی، دل به دریای همراهی زدند تا مردانشان پشت و پناه آنان باشند.

الگوبرداری از سیره حضرت فاطمه زهرا (س)

رادان نقش همسران پیشکسوتان را الگوبرداری از سیره حضرت زهرا (س) دانست و تصریح کرد: حضرت زهرا (س) در همراهی با حضرت علی (ع) هرگز زبان به گله نگشودند و همیشه مشوق و مکمل راه مولای خود بودند.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به سیره حضرت زهرا (س) تصریح کرد: فقر و متانتی که این زنان متحمل شدند، همانند حضرت زهرا (س)، پشتوانه‌ای برای مردانشان بود، پیوند نقش زنان با سیره حضرت زهرا، تاسی و تعظیم به سیره ایشان است.

وی با اشاره به انتقال تجربیات به نسل جوان، خاطر نشان کرد: پیشکسوتان عزیز ما، پاسداران دیروز و راهبران امروز هستند اگر دیروز در میدان مأموریت، قامت امنیت کشور را برافراشتید، امروز نقش شما انتقال این خاطرات به جوانانی است که باید این مسیر را ادامه دهند.

فرمانده کل انتظامی کشور خطاب به جوانان حاضر در جلسه تأکید کرد: برای رسیدن به مقام استادی، باید صبر، تلاش، کوشش و استقلال را پیشه کنید و در انتخاب همسر، کسی را برگزینید که آرامش‌بخش زندگی و مدیر آرام صحنه منزل باشد و بدانید که این راه با کمترین امکانات و بیشترین اراده و ایمان پیموده شده است.

رادان با تجلیل از همسران پیشکسوتان بیان داشت: مردان امنیت، قامت برافراشته خود را بر دوش صبر زنان استوار کردند و اگر مردان در میدان مأموریت توانستند بمانند، به دلیل حفظ سنگر آرامش خانه توسط زنان بود و دغدغه‌های زندگی را زنان با استقامت و بی‌صدا مدیریت کردند.

وی خطاب به پیشکسوتان، خاطرنشان کرد: نقش استادی خود را در خانه، جامعه و محله ادامه دهید وخاطرات شیرین و ایثارهایتان را برای نسل جوان بازگو کنید و در پایان ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید.

گفتنی است، در پایان این مراسم از تعدادی خانواده شهدا و پیشکسوتان تقدیر و از کتاب موضوعی وصیت نامه شهدای گرانقدر فراجا توسط فرمانده کل انتظامی کشور رونمایی شد.