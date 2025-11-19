به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه باقری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه هم‌اندیشی به مناسبت گرامیداشت هفته زن و مقام شامخ مادر، با حضور نمایندگان امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: تمامی برنامه‌های اعلام‌شده در این نشست، در راستای مأموریت‌های دفتر امور بانوان استانداری تدوین شده و ایجاد بستر گفتمان‌سازی برای دختران نوجوان و جوان از اولویت‌های اصلی امسال است.

وی با اشاره به برگزاری ویژه‌برنامه‌های هفته تکریم مقام زن در سراسر استان، افزود: از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم با محوریت زن و خانواده، در این ایام برنامه‌هایی مؤثر اجرا کنند که تاکنون همکاری مطلوبی حاصل شده است.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان با تأکید بر نقش الگویی حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: سیره عملی آن حضرت منحصر به بانوان نیست و برای مردان و زنان جامعه الگویی جامع در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

باقری همچنین با اشاره به نقش برجسته زنان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: همسران و مادران شهدای جنگ ۱۲ روزه از نمونه‌های درخشان ایثار و مقاومت هستند و معرفی بیشتر این بانوان می‌تواند الگویی تربیتی برای نسل جوان باشد.

وی در ادامه از تهیه مستندهایی برای معرفی زنان موفق و اثرگذار استان خبر داد و افزود: تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای توانمندسازی بانوان، توسعه مشاغل خانگی و حمایت از زنان سرپرست خانوار از مهمترین برنامه‌های سال جاری است.

مدیرکل امور بانوان استانداری همدان در پایان نقش رسانه‌ها به‌ویژه خبرنگاران زن را در تبیین جایگاه بانوان در جامعه مهم دانست و تأکید کرد: رسانه‌ها باید با نگاه مسئولانه و جدی‌تر در حوزه مسائل زنان ورود کنند و در پیشبرد اهداف فرهنگی و اجتماعی سهیم باشند.