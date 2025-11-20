به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا جلیلیمقدم عصر پنجشنبه در سفر به شهرستان جهرم گفت: ایران در تولید حدود ۳۰ محصول باغبانی رتبههای اول تا هجدهم جهانی را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه ایران در بسیاری از محصولات گرمسیری و نیمهگرمسیری دارای رتبههای برتر جهانی است، افزود: کشور ما در تولید انار و خرما رتبه سوم و در تولید مرکبات رتبه هفتم جهانی را دارد.
جلیلی مقدم با اشاره به اینکه استان فارس یکی از استانهای مهم در تولید میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری است، اظهار کرد: محصولاتی همچون انار، انجیر، خرما و مرکبات از جمله تولیدات اصلی این استان بهشمار میروند.
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمهگرمسیری در ادامه شهرستان جهرم را یکی از قطبهای مهم تولید خرما و مرکبات معرفی کرد و گفت: خرمای جهرم به دلیل ارقام ارزشمند و کیفیت خاصی که دارد، سهم قابل توجهی از تولید استان فارس را تشکیل میدهد و جایگاه ویژهای در بازارهای داخلی دارد.
