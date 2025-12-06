فلاحی: ۹ هزار تن نهاده به بازار دام و طیور فارس توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی با بیان اینکه بالغ بر ۹ هزار تن از نهادههای دامی و طیور از محل ذخایر پشتیبانی امور دام استان فارس تأمین، بارگذاری و برای دریافت بهرهبرداران آماده شده است، تصریح کرد: نهادهها شامل ۴ هزار و ۷۲۰ تن کنجاله سویا و ۴ هزار و ۵۱۵ تن ذرت است.
به گفته وی؛ نهادهها بر اساس شاخصهای تغذیهای واحدهای پرورشی دام و طیور، از طریق کارتابل استانی در سامانه بازارگاه بارگذاری شده است و با همکاری تشکلها و اتحادیههای استانی در اختیار واحدهای دام و طیور قرار میگیرد.
فلاحی، با اشاره به اینکه از ابتدای آذرماه تاکنون بالغ بر ۳۹ هزار و ۹۰۰ تن نهاده شامل جو، ذرت و سویا از سامانه بازارگاه خریداری شده و بخشی از این نهادهها هنوز حمل نشده است، تصریح کرد: در چند روز اخیر تلاشهایی صورت گرفته که نهادههای خریداری شده در اسرع وقت در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: تمام تلاش مجموعه سازمان بر این است که نهادهها با شفافیت، سرعت و عدالت توزیع شود تا تولیدکنندگان بدون وقفه و دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند.
