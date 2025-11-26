به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی، صبح چهارشنبه با بیان اینکه سرشماری زنبورستانهای فارس از تاریخ هفتم مردادماه شروع شده است و در تاریخ بیستم آبان ماه پایان یافته است، گفت: مطابق نتایج سرشماری، میزان تولید عسل فارس در سال جاری بیش از ۱۲ هزار تن است.
فلاحی افزود: علاوه بر عسل، قریب به یکهزار و ۶۰۰ کیلوگرم ژل رویال، ۸۱ تن گرده گل، ۵۱ تن بره موم، بالغ بر ۲۶۶ تن موم و ۹۰ گرم زهر زنبور عسل تولید شده است.
سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: بر اساس نتایج سرشماری، کل تعداد شاغلان مستقیم این زیربخش شامل زنبوردار و افراد شاغل در زنبورستانها ۴ هزار و ۳۲۲ نفر است. همچنین تعداد ۲۹۷ زنبورستان تحت پوشش بیمه قرار دارند.
لازم به ذکر است؛ در سال گذشته استان فارس مقام سوم کشوری در تولید عسل را داشته است.
