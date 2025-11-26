  1. استانها
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

فلاحی: عملیات سرشماری زنبورستان‌ها در فارس پایان یافت

شیراز- سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی فارس از اتمام سرشماری زنبورستان‌ها در این استان خبر داد و گفت: قریب به ۹۷۶ هزار کلنی زنبور عسل در فارس وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلاحی، صبح چهارشنبه با بیان اینکه سرشماری زنبورستان‌های فارس از تاریخ هفتم مردادماه شروع شده است و در تاریخ بیستم آبان ماه پایان یافته است، گفت: مطابق نتایج سرشماری، میزان تولید عسل فارس در سال جاری بیش از ۱۲ هزار تن است.

فلاحی افزود: علاوه بر عسل، قریب به یکهزار و ۶۰۰ کیلوگرم ژل رویال، ۸۱ تن گرده گل، ۵۱ تن بره موم، بالغ بر ۲۶۶ تن موم و ۹۰ گرم زهر زنبور عسل تولید شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تصریح کرد: بر اساس نتایج سرشماری، کل تعداد شاغلان مستقیم این زیربخش شامل زنبوردار و افراد شاغل در زنبورستان‌ها ۴ هزار و ۳۲۲ نفر است. همچنین تعداد ۲۹۷ زنبورستان تحت پوشش بیمه قرار دارند.

لازم به ذکر است؛ در سال گذشته استان فارس مقام سوم کشوری در تولید عسل را داشته است.

