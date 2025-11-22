به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران جزئیات آخرین وضعیت مهار این آتشسوزی را برای شهروندان تشریح و اعلام کرد: بلافاصله پس از آغاز آتشسوزی، ستاد بحران استان فعال شد و ۱۶ تیم تخصصی در روزهای اول و دوم موفق شدند بخش زیادی از آتش را مهار کنند.
وی افزود: با توجه به برگهای خشک و احتمال شعلهور شدن مجدد، تعداد نیروها به ۵۲۰ نفر افزایش یافت و عملیات ادامه دارد.
یونسی افزود: ۸ بالگرد و ۲ هواپیمای غولپیکر آبپاش با همکاری سازمان آتشنشانی تهران و کرج و فعالان محیط زیست در منطقه حضور دارند، همچنین نیروهای بومی و منطقهای مشارکت فعال داشتند.
استاندار مازندران با اشاره به تقسیم منطقه به چهار جبهه شرق، غرب، شمال و جنوب گفت: جبهه شرق و شمال کاملاً مهار شده است و عملیات در سایر مناطق ادامه دارد و با توجه به شیب بسیار زیاد، صخرهای بودن منطقه و برگهای خشک، عملیات دشوار است. برای این منظور از تیم صخرهنوردی نیز استفاده شد.
وی اضافه کرد: هواپیماهای غولپیکر در ۸ مرحله عملیات آبپاشی موفق انجام دادند و بخش زیادی از آتش کنترل شده است.
وی از حمایت تمامی مسئولان دولت از جمله رئیسجمهور، معاون رئیس جمهور، وزرای کشور، دفاع، کشاورزی و مسکن تقدیر کرد.
یونسی تأکید کرد: ادامه فعالیت نیروها برای جلوگیری از گسترش آتش به جنگلهای ایرکانی که قدمت ۵۰ ساله دارند، اهمیت ویژه دارد.
وی درباره مشکلات دسترسی گفت: شیب بسیار زیاد، صخرهای بودن و برگهای خشک کار را دشوار کرده است، مشابه این آتشسوزیها هر ساله ۲۰ تا ۳۰ بار در استان رخ میدهد، اما این بار به علت صعبالعبور بودن منطقه عملیات پیچیدهتر بود.
