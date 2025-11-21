مسعودیان: شکایات کارگری در شیروان ۱۲ درصد کاهش یافت

محمد مسعودیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۹ ماهه نخست امسال ۳۲۰ مورد شکایت کارگر و کارفرما در این اداره ثبت شده که نسبت به همین مدت در سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: رسیدگی به شکایات کارگری و کارفرمایی طبق قانون ۱۵۷ قانون کار از وظایف مراجع حل اختلاف اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

مسعودیان افزود: خوشبختانه آرای سازشی نیز نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس اداره کار شیروان بیان کرد: علت این امر آگاه‌سازی کارگر و کارفرمایان با قوانین کار و احترام به حقوق یکدیگر است.