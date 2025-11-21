به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «دختر برقی» به کارگردانی حسین قناعت از چهارشنبه ۲۸ آبان اکران خود را در سینماها آغاز کرد. این فیلم کودک و نوجوان با محوریت یک دختر رباتیک به نام هیلدا ساخته شده است که به طور اتفاقی وارد زندگی یک خانواده می شود و ماجراهای شیرین و آموزنده ای را رقم می زند. «دختر برقی» یک گزینه مناسب برای خانواده‌ها است که در روز تعطیل همراه با فرزندان خود به سینماها بروند.

رایان سرلک و هیلدا کردبچه بازیگران کودک فیلم سینمایی «دختر برقی» هستند. امیرحسین رستمی، هنگامه حمیدزاده، شقایق دهقان، آناهیتا همتی، سیاوش چراغی‌پور، رامین ناصر نصیر، عباس محبوب و غلام قلندری از دیگر بازیگران این فیلم کودک هستند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: کارخانه سازنده هیلدا، او را اشتباهی به خانه راحله دایی می‌فرستد. جایی که دختر برقی مجبور می‌شود، کارهایی انجام دهد که برایش برنامه‌ریزی نشده است.

فیلم‌های سینمایی «قهرمانان کوچک»، «دزد و پری» و «سلفی با رستم» و سریال «دیو و ماه پیشونی» از جمله آثار حسین قناعت در حوزه کودک و نوجوان هستند. «دختر برقی» نیز با دریافت پروانه زرین بهترین فیلمنامه، ۲ پروانه زرین بهترین بازیگر و جایزه بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان از دیگر آثار کارنامه کاری حسین قناعت است.

قناعت پیش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قهرمانان دختر در فیلم‌هایش توضیح داد: یکی از مشکلات سینمای ایران این است که کمتر دختران در نقش قهرمان اصلی دیده می‌شوند. من خودم یک دختر دارم و همیشه دوست داشته‌ام قهرمان قصه‌هایم دختر باشد. حتی قبل از اینکه بچه‌دار شوم هم قهرمان‌هایم اغلب دختر بودند. به نظر من بچه های امروز بسیار باهوش هستند و دنیای فردا متعلق به آنهاست. ما بدهی بزرگی به دختران ایران داریم و دوست دارم با کارهایم کمی این دین را ادا کنم. همواره تلاش من این است که در آثارم دختران، قهرمان باشند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تولید: رضا سبحانی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریز:عقیل تقی‌زاده، مدیر فیلمبرداری: محمدحسن پور، دستیار یک کارگردان: صبا قاسمی، تدوین: پریسا پروین‌نیا، آهنگساز: آرش بادپا، مدیر تصویربرداری: سعید بجنوردی و مهرداد ابوالقاسمی، طراح چهره‌پردازی: جنان صدفی، طراح صحنه و لباس: شیرین پوریایی دوست، جلوه‌های ویژه کامپیوتری: محمد عبدی، عکاس: فرزاد اسدیان، مدیر کمپین تبلیغاتی: وحید محرابیان، مدیر روابط عمومی: زهره محرابیان.