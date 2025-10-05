یک نشریه ویژه کودکان و نوجوانان منتشر شد؛ نفس بازغی سرمقاله نوشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، امروز یکشنبه ۱۳ مهر و همزمان با دومین روز برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان نشریه ویژه کودکان این رویداد سینمایی با عنوان «قاصدک» منتشر شد.

سرمقاله اولین شماره این نشریه را نفس بازغی بازیگر سینما نوشته است و در دیگر بخش‌های آن خبرهایی درباره سینماها و سانس‌های نمایش‌دهنده فیلم‌های این دوره، برگزاری مراسم بزرگداشت و کارگاه های این رویداد آمده است.

«قاصدک» در این شماره میزبان گفتگوهایی با ستایش دهقان بازیگر نوجوان «چشم بادومی»، نفس جافری و فربد عشقی بازیگران «دختر برقی ۲»، آناهیتا هاشم‌زاده بازیگر «شهر آرزوها (بامبولک ۲)» و مهدی بیور بازیگر «جادوی عروسک‌ها» است.

همچنین در این شماره تجربه‌های کودکانه در جشنواره مورد بررسی قرار گرفته و درباره داوران کودک و نوجوان توضیحاتی داده شده است.

در این شماره گفتگوهایی با حسین قناعت کارگردان «دختر برقی ۲»، حسین عباسی کارگردان «جادوی عروسک‌ها» و محمدمتین اوجانی کارگردان «شهر آرزوها (بامبولک ۲)»، ابراهیم امینی کارگردان «چشم‌ بادومی» و … ترتیب داده شده است.

این نشریه برای اولین بار است که در این رویداد برای کودکان و نوجوانان منتشر و توزیع می‌شود.

«قاصدک» زیر نظر سیدمحمدصادق لواسانی مدیر روابط عمومی جشنواره و به سردبیری سمیه علیپور در اصفهان منتشر می‌شود و به اتفاقات روزانه آن می‌پردازد.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان در حال برگزاری است.

نشریه روزانه قاصدک را اینجا بخوانید.