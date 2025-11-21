  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۸:۱۳

بیش از ۱۸۰ برنامه در هفته بسیج در بندرخمیر برگزار می‌شود

خمیر - فرمانده سپاه ناحیه بندرخمیر از اجرای بیش از ۱۸۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در این شهرستان خبر داد و هدف آن را ارتقاء همبستگی و خدمت‌رسانی به جامعه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی خادمی‌نژاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندر خمیر در نشست خبری گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به مردمی‌بودن ساختار بسیج، اظهار داشت: بسیج به عنوان شجره طیبه‌ای برخاسته از ظرفیت‌های مردمی امروز در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی و تأمین امنیت کشور نقش‌آفرین است.

وی هفته بسیج را فرصتی برای بازخوانی نقش مؤثر بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دانست و افزود: مجاهدت‌ها، جهاد تبیین، امیدآفرینی، خدمت‌رسانی و ایجاد امنیت از محورهای اصلی فعالیت بسیج در سطح کشور است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرخمیر با تأکید بر اینکه فرهنگ و تفکر بسیجی بسیاری از معادلات استکبار جهانی را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: فرهنگ بسیجی مبتنی بر دلسوزی، مردم‌محوری و توسعه کشور است و عالی‌ترین مضامین انسانی در این تفکر تجلی می‌یابد.

سرهنگ پاسدار خادمی‌نژاد با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: بیش از ۱۸۰ عنوان برنامه با محوریت قرارگاه‌های تحول محلات در شهرستان خمیر اجرا خواهد شد.

به گفته وی برگزاری رژه موتوری و خودرویی، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، افتتاحیه ستاد تخصصی اقشار و اجتماع بزرگ بسیجیان، مسابقات ورزشی و علمی، نشست‌های ترویجی سبک زندگی اسلامی - ایرانی، مراسم تجلیل از پیشکسوتان بسیج و اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است.

وی در پایان بر استمرار برنامه‌های خدمت‌رسانی بسیج، تقویت امید و آرامش در جامعه تأکید کرد.

