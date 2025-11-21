به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار علی خادمینژاد فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندر خمیر در نشست خبری گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به مردمیبودن ساختار بسیج، اظهار داشت: بسیج به عنوان شجره طیبهای برخاسته از ظرفیتهای مردمی امروز در عرصههای مختلف خدمت رسانی و تأمین امنیت کشور نقشآفرین است.
وی هفته بسیج را فرصتی برای بازخوانی نقش مؤثر بسیج در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دانست و افزود: مجاهدتها، جهاد تبیین، امیدآفرینی، خدمترسانی و ایجاد امنیت از محورهای اصلی فعالیت بسیج در سطح کشور است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بندرخمیر با تأکید بر اینکه فرهنگ و تفکر بسیجی بسیاری از معادلات استکبار جهانی را با چالش مواجه کرده است، تصریح کرد: فرهنگ بسیجی مبتنی بر دلسوزی، مردممحوری و توسعه کشور است و عالیترین مضامین انسانی در این تفکر تجلی مییابد.
سرهنگ پاسدار خادمینژاد با اشاره به گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، گفت: بیش از ۱۸۰ عنوان برنامه با محوریت قرارگاههای تحول محلات در شهرستان خمیر اجرا خواهد شد.
به گفته وی برگزاری رژه موتوری و خودرویی، غبارروبی گلزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران، افتتاحیه ستاد تخصصی اقشار و اجتماع بزرگ بسیجیان، مسابقات ورزشی و علمی، نشستهای ترویجی سبک زندگی اسلامی - ایرانی، مراسم تجلیل از پیشکسوتان بسیج و اعزام گروههای جهادی به مناطق محروم از جمله برنامههای شاخص این هفته است.
وی در پایان بر استمرار برنامههای خدمترسانی بسیج، تقویت امید و آرامش در جامعه تأکید کرد.
