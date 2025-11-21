  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۵:۳۴

روسیه: زلنسکی با وجود تلفات بسیار، حاضر به عقب‌نشینی نیست

سفیر روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که رئیس جمهوری اوکراین حاضر به پذیرش از دست دادن شهرها در جنگ با روسیه نیست و به نیروهای خود دستور عقب نشینی نمی‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی نبنزیا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع اوکراین گفت: ولودیمیر زلنسکی به نیروهای مسلح اوکراین دستور می‌دهد تا آخرین سرباز مواضع خود را حفظ کنند و حاضر به از دست دادن شهرهای اوکراین نباشند.

وی گفت: با وجود این واقعیت که تعداد قابل توجهی از نیروهای اوکراینی محاصره شده‌اند، با وجود تلفات بسیار، بسیج اجباری و خطرات برای غیرنظامیان، رهبر حکومت کی‌یف حاضر به پذیرش از دست دادن شهرها نیست و از عقب‌نشینی نیروها جلوگیری می‌کند.

نبنزیا افزود: این تاکتیک‌های رهبری اوکراین هیچ ارتباطی با واقعیت‌های میدان نبرد ندارد و صرفاً سیاسی است.

