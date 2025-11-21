به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی نبنزیا در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع اوکراین گفت: ولودیمیر زلنسکی به نیروهای مسلح اوکراین دستور می‌دهد تا آخرین سرباز مواضع خود را حفظ کنند و حاضر به از دست دادن شهرهای اوکراین نباشند.

وی گفت: با وجود این واقعیت که تعداد قابل توجهی از نیروهای اوکراینی محاصره شده‌اند، با وجود تلفات بسیار، بسیج اجباری و خطرات برای غیرنظامیان، رهبر حکومت کی‌یف حاضر به پذیرش از دست دادن شهرها نیست و از عقب‌نشینی نیروها جلوگیری می‌کند.

نبنزیا افزود: این تاکتیک‌های رهبری اوکراین هیچ ارتباطی با واقعیت‌های میدان نبرد ندارد و صرفاً سیاسی است.