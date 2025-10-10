جلسه ویژه شورای امنیت همزمان با تشدید تنش میان آمریکا و ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای امنیت سازمان ملل امروز جمعه نشستی درباره تشدید تنش میان ونزوئلا و آمریکا برگزار خواهد کرد.

یک منبع در شورای امنیت به اسپوتنیک اعلام کرد که ونزوئلا درخواست برگزاری این جلسه را داده و با حمایت روسیه و چین روبرو شده است.

این جلسه اضطراری به دنبال تشدید تنش در منطقه پس از سلسله تنش های دریایی میان نیروهای آمریکایی و قایق های ونزوئلایی در نزدیکی سواحل این کشور برگزار می شود.

شبکه تی آر تی ترکیه نیز اعلام کرد که ونزوئلا این درخواست را روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل و رئیس دوره ای شورای امنیت ارائه کرد.

ونزوئلا در نامه خود دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به تلاش برای سرنگونی نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و تهدید صلح، امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی متهم کرده است.

دولت مادورو همچنین از احتمال حمله قریب الوقوع به این کشور خبر داده بود.

این درخواست یک روز پس از آن مطرح شد که اعضای کنگره آمریکا به لایحه ای که می‌توانست توانایی ترامپ در استفاده از نیروی نظامی مرگبار علیه قاچاقچیان مواد مخدر را محدود کند، رأی منفی دادند.

ارتش آمریکا از زمان افزایش نیروهای دریایی خود در منطقه برای آنچه ترامپ «درگیری مسلحانه» با گروه های قاچاق مواد مخدر اعلام کرده است، چهار حمله مرگبار در کارائیب انجام داده است.

با این حال، دولت مادورو اعلام کرده است که کاخ سفید از قاچاق مواد مخدر تنها به عنوان بهانه‌ای برای این عملیات استفاده می‌کند.