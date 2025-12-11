استقبال مسئولان از اجرای نمایش «تاسانن» در جشنواره تئاتر کُردی سقز

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از برگزاری بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کُردی سقز، نمایش «تاسانن» از کرمانشاه شامگاه پنج‌شنبه در سالن آمفی‌تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری این شهر روی صحنه رفت و با استقبال علاقه‌مندان و هنرمندان حاضر در جشنواره همراه شد.

در این اجرا، محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، علی‌اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و نعمانی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان سقز حضور یافتند و در کنار مردم فرهنگ‌دوست سقز به تماشای نمایش پرداختند.

نمایش «تاسانن یا خفه کردن» به نویسندگی هواس پلوک و کارگردانی نیلوفر قلعه‌شاخانی اجرا شد و از جمله آثار نمایشی مهم استان کرمانشاه در این دوره از جشنواره به شمار می‌رود.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کُردی سقز از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه با حضور ۱۲ گروه نمایشی داخلی و خارجی در شهرستان سقز برگزار می‌شود و هر شب میزبان اجراهای متنوع در بخش‌های گوناگون است.

علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، در حاشیه برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری با اشاره به اهمیت این رویداد هنری تأکید کرد: برای برگزاری جشنواره‌ای در شأن هنرمندان و مردم استان، تلاش‌های فراوانی صورت گرفته و امیدواریم این دوره بتواند زمینه‌ساز ارتقای بیش از پیش تئاتر کُردی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کردستان به کشور و منطقه باشد.

بیستمین جشنواره تئاتر کُردی سقز امسال با حضور هفت گروه داخلی از شهرهای کرمانشاه، ارومیه، بیجار، سنندج، دیواندره و نیز یک اثر مشترک از سقز و مهاباد و ۵ گروه خارجی از حلبچه، دهوک، سوریه و ترکیه در شهرستان سقز برگزار می‌شود.

این رویداد با دبیری قطب‌الدین صادقی، هنرمند برجسته تئاتر، از ۱۹ تا ۲۳ آذرماه در سالن‌های نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سقز در حال برگزاری است.