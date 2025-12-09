به گزارش خبرنگار مهر، صالح امین‌پور شامگاه دوشنبه در آئین رونمایی از سایت و پوستر بیستمین دوره جشنواره تئاتر کُردی با تشکر از تمام کسانی که تاکنون برای استمرار و پایداری این رویداد فرهنگی تلاش کرده‌اند، اظهار کرد: مردم فرهنگ دوست شهرستان سقز، حامی این برند هستند و علاقه و توجه ویژه آنان در کنار تلاش هنرمندان و هنردوستان باعث تداوم و رونق این جشنواره شده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری سقز از تمام هنرمندان، مخاطبان، عوامل اجرایی برگزاری این رویداد در ۱۹ دوره گذشته و دوره بیستم تقدیر و اضافه کرد: از نماینده مردم شریف شهرستان‌های سقز و بانه خواستاریم که برای رفع مشکلات بودجه‌ای جشنواره، ردیف بودجه‌ای ویژه برای آن تدوین و معین شود.

وی از هنرمندان سقز خواست از درختی که با زحمات بیست و هفت ساله به ثمر رسانده‌اند، حفاظت نمایند.

این برنامه در سالن کتابخانه عمومی با حضور جمعی از مسئولان و هنرمندان و اصحاب فرهنگ و رسانه در سقز برگزار شد.