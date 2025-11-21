افت قیمت نفت در پی نگرانی از مازاد عرضه و تقویت دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای نفت برای سومین روز متوالی در معاملات روز جمعه کاهش یافت. تلاش آمریکا برای پیشبرد توافق صلح میان روسیه و اوکراین میتواند به افزایش عرضه جهانی نفت منجر شود؛ موضوعی که در کنار تردیدها درباره کاهش نرخ بهره، میزان ریسکپذیری سرمایهگذاران را محدود کرده است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با افت ۸۸ سنتی، معادل ۱.۳۶ درصد، به ۶۲ دلار و ۵۰ سنت رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با کاهش ۹۳ سنتی، برابر با ۱.۵۶ درصد، در سطح ۵۸ دلار و ۷ سنت معامله میشود.
نگرانیها نسبت به شکلگیری مازاد عرضه سبب شده هر دو شاخص نفتی طی هفته گذشته بیش از ۲.۵ درصد افت قیمت را ثبت کنند.
این در حالی است که رئیسجمهور اوکراین با همکاری روی پیشنویس طرح صلح پیشنهادی آمریکا و روسیه موافقت کرده و تحریمهای جدید علیه دو شرکت روسنفت و لوکاویل نیز بهزودی اجرایی خواهد شد. بااینحال، برخی تحلیلگران نسبت به امکان نهایی شدن سریع این توافق تردید دارند و کارآمدی تحریمهای تازه را نیز قطعی نمیدانند.
افزایش ارزش دلار هم فشار بیشتری بر قیمت نفت وارد کرده؛ چراکه خرید آن را برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر میسازد. شاخص دلار در این هفته بهترین عملکرد خود طی یک ماه گذشته را ثبت کرده است.
