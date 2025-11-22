به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز جمعه حدود یکدرصد افت کرد و به پایینترین سطح طی یک ماه اخیر رسید. تلاش آمریکا برای دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین ممکن است عرضه جهانی نفت را افزایش دهد، اما نگرانی از تصمیم آینده فدرال رزرو درباره نرخ بهره موجب کاهش ریسکپذیری سرمایهگذاران شدهاست.
هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۸۲ سنت، معادل ۱.۲۹ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و ۵۶ سنت رسید. نفت خام وستتگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۹۴ سنت، معادل ۱.۵۹ درصد افت، ۵۸ دلار و ۶ سنت معامله شد.
هر دو شاخص نفتی در هفته گذشته حدود سهدرصد افت قیمت را ثبت کردند و به پایینترین رکورد از ۲۱ اکتبر رسیدند.
رئیسجمهور اوکراین روز جمعه هشدار داد که کشورش بهخاطر طرح صلح، کرامت و حمایت واشنگتن را از دست نخواهد داد، اما دونالد ترامپ از او خواسته این توافق را ظرف یک هفته بپذیرد. در سوی دیگر، رئیسجمهور روسیه اعلام کرد پیشنهاد صلح آمریکا میتواند مبنایی برای حل مناقشه باشد، اما در صورت رد طرح از سوی کیف، نیروهای روسی پیشروی خواهند کرد.
اجرای احتمالی این قرارداد به روسیه اجازه صادرات بیشتر سوخت را میدهد. روسیه سال گذشته پس از آمریکا دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان بود.
تحلیلگران میگویند آغاز دوباره مذاکرات صلح در شرایط اجرای تحریمهای جدید علیه شرکتهای نفتی روسیه موجب آرامش نسبی بازار شده، اما بستن این قرارداد هنوز زمانبر است.
همچنین افزایش ارزش دلار، قیمت نفت را تحت فشار قرار دادهاست؛ شاخص دلار به بالاترین سطح طی ششماه رسید و خرید نفت را برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر کردهاست.
