قیمت نفت در آستانه شدیدترین افت هفتگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز جمعه (۱۷ مرداد) تغییر محسوسی نداشت، اما زیر فشار عوامل اقتصادی و سیاسی، در مسیر افت هفتگی قابل‌توجهی قرار گرفت، این روند پس از اعمال دور تازه تعرفه‌های آمریکا علیه شماری از شریکان تجاری از روز پنجشنبه (۱۶ مرداد) آغاز شد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، چشم‌انداز فعالیت اقتصادی را تضعیف کرده و تقاضا برای انرژی را کاهش داده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۲ و ۵۰ دقیقه بامداد روز جمعه به‌وقت گرینویچ با سه سنت کاهش به ۶۶ دلار و ۴۰ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا نیز با ۶ سنت یا ۰.۱ درصد کاهش، ۶۳ دلار و ۸۲ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

برآوردها نشان می‌دهد کاهش هفتگی این دو شاخص نفتی به ترتیب از ۴ و ۵ درصد فراتر خواهد رفت.

تحلیلگران بانک ای‌ان‌زد طی یادداشتی اعلام کردند که دور تازه تعرفه‌های آمریکا نگرانی‌هایی را درباره کاهش رشد اقتصادی جهانی ایجاد کرده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به افت تقاضا برای نفت خام در ماه‌های آینده منجر شود.

قیمت نفت پیش از این نیز زیر فشار قرار گرفته بود؛ به‌ویژه پس از تصمیم هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک‌پلاس) در آخر هفته گذشته مبنی بر لغو کامل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای در ماه سپتامبر، اقدامی که ماه‌ها زودتر از موعد مقرر اجرا می‌شود.

در پایان معاملات روز پنجشنبه، قیمت نفت خام دابلیوتی‌آی آمریکا برای ششمین جلسه معاملاتی پیاپی کاهش یافت؛ روندی که با آخرین افت متوالی ثبت‌شده در دسامبر ۲۰۲۳ مطابقت دارد.

در صورت تداوم کاهش در ادامه معاملات روز جمعه، این شاخص نفتی طولانی‌ترین روند کاهشی خود از ماه اوت ۲۰۲۱ را ثبت خواهد کرد.

هم‌زمان با این تحولات، کاخ کرملین روز پنجشنبه با تأیید دیدار قریب‌الوقوع ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا فشار بیشتری بر بازار نفت وارد کرد.

این دیدار که نخستین نشست رسمی سران دو کشور از سال ۲۰۲۱ خواهد بود، انتظارها برای پایان دیپلماتیک تنش‌های اوکراین و روسیه را افزایش داده است.

در ادامه، تعرفه‌های اضافه آمریکا علیه هند به‌دلیل ادامه خرید نفت خام از روسیه تا حدودی مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شده‌اند. با این حال، تحلیلگران مؤسسه «استون ایکس» در یادداشتی به مشتریان خود نوشتند که بعید است این اقدام‌ها بتوانند جریان صادرات نفت روسیه به بازارهای جهانی را به‌طور قابل‌توجهی محدود کنند.

ترامپ روز چهارشنبه (۱۵ مرداد) اعلام کرد که چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت خام روسیه، ممکن است با تعرفه‌هایی مشابه آنچه علیه واردات هند وضع شده، روبه‌رو شود.