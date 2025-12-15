بازگشت نسبی نفت به مدار افزایش؛ سایه ونزوئلا بر صلح اوکراین

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از رویترز، قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه افزایش یافت و بخشی از افت ۴ درصدی هفته گذشته را جبران کرد. نگرانیها درباره اختلال احتمالی عرضه نفت ونزوئلا بهدنبال تشدید تنشها با آمریکا، بر نگرانیهای مربوط به مازاد عرضه ناشی از احتمال توافق صلح میان روسیه و اوکراین غلبه کرده است.
بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۳۴ سنت، معادل ۰.۵۶ درصد افزایش، به ۶۱ دلار و ۴۶ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۳۰ سنت، معادل ۰.۵۲ درصد رشد، در سطح ۵۷ دلار و ۷۴ سنت معامله شد.
مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین همچنان میان خوشبینی و احتیاط در نوسان است، در حالی که همزمان تنشها میان ونزوئلا و آمریکا تشدید شده است.
با این حال، تحلیلگران معتقدند نگرانی درباره مازاد عرضه همچنان بالاست و قیمت نفت آمریکا ممکن است در اوایل سال آینده میلادی به کمتر از ۵۵ دلار در هر بشکه برسد، مگر آنکه ریسکهای ژئوپلیتیکی به شکل معناداری افزایش یابد.
رئیسجمهور اوکراین پس از پنج ساعت گفتوگو با نمایندگان آمریکا در برلین، از درخواست خود برای پیوستن به ناتو عقبنشینی کرده و این مذاکرات قرار است امروز نیز ادامه یابد. اوکراین روز جمعه یکی از پالایشگاههای بزرگ نفت روسیه در شمالشرق مسکو را هدف حمله قرار داد.
در همین حال، پیشبینی میشود درآمد نفت و گاز دولت روسیه در ماه دسامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته تقریباً نصف شده و به ۴۱۰ میلیارد روبل (حدود ۵.۱۲ میلیارد دلار) برسد؛ امری که ناشی از کاهش قیمت نفت و تقویت ارزش روبل عنوان شده است. دستیابی به توافق صلح میتواند به افزایش عرضه نفت روسیه منجر شود.
در مقابل، صادرات نفت ونزوئلا پس از توقیف یک نفتکش این کشور و اعمال تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکتهای کشتیرانی، بهطور محسوسی کاهش یافته است.
