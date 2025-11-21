بردستانی: نقاط بحرانی آب شهرستان دیر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح جمعه در نشست بررسی وضعیت آب شهرستان دیر اظهار کرد: مجموعه آبفا با حساسیت بالا در حال رصد وضعیت تأمین و توزیع آب در این شهرستان است و شناسایی نقاط بحرانی بهعنوان نخستین گام در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: بررسیهای میدانی و گزارشهای کارشناسی، ضرورت اجرای مجموعهای از طرحهای اصلاحی و توسعهای را روشن کرده و شرکت متعهد است این اقدامات را بهصورت مرحلهای اجرا کند.
مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به چالشهای دیر در حوزه آب شرب، تصریح کرد: تلفیقی از کمبود منابع، افزایش مصرف و مشکلات شبکه موجب فشار مضاعف بر سیستم آبرسانی شده است.
بردستانی گفت: هدف ما این است که با مدیریت صحیح منابع و با همکاری دستگاههای محلی، کیفیت و کمیت آب شرب مردم دیر را به سطح مطلوب برسانیم.
پایداری تأمین آب در شهرستان دیر
مدیرعامل آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: طرحهای ارتقای زیرساختها، اصلاح خطوط فرسوده، توسعه شبکه در مناطق کمبرخوردار و کاهش هدررفت آب، از مهمترین اقدامات پیشبینیشده است. تسریع عملیات اجرایی، بهویژه در نقاطی که افت فشار شدید گزارش شده، در اولویت قرار گرفته است.
وی همچنین از تعامل مثبت فرمانداری و آمادگی این مجموعه برای همکاری نزدیکتر با شرکت آبفا قدردانی کرد و ادامه داد: هماهنگی میان نهادهای شهرستانی نقش مهمی در تسریع پروژهها دارد.
بردستانی به اهمیت اجرای طرحهای مدیریت مصرف اشاره کرد و افزود: استفاده از تجهیزات نوین و فرهنگسازی عمومی میتواند تأثیر چشمگیری در بهبود وضعیت داشته باشد.
وی گفت: مجموعه آبفا برنامهای جامع شامل راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت تدوین کرده تا با اجرای آن، پایداری تأمین آب در شهرستان دیر بهصورت پایدار تضمین شود.
