فرماندار دیر: نقاط بحرانی آب اصلاح شود

بوشهر- فرماندار دیر با اشاره به ضرورت ساماندهی مشکلات آبرسانی در این شهرستان، از دستگاه‌های مسئول خواست برنامه‌های عملیاتی خود را با سرعت بیشتری اجرا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح جمعه در نشست با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار کرد: کمبود منابع آب و فرسودگی بخشی از شبکه توزیع، توجه ویژه و اقدام فوری می‌طلبد.

وی با قدردانی از حضور مدیرعامل آبفا و تیم کارشناسی این شرکت در شهرستان دیر، تأکید کرد: مهم‌ترین اولویت مدیریت شهرستان، تأمین آب پایدار و باکیفیت برای مردم به‌ویژه در ایام اوج مصرف است.

سجادی ادامه داد: یکی از مسیرهای مطمئن برای جبران کمبود منابع، استفاده از ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها است و انتظار می‌رود این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.

اصلاح شبکه و تقویت زیرساخت‌های انتقال

فرماندار دیر اضافه کرد: پروژه‌های اصلاح شبکه و تقویت زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب باید در برنامه زمان‌بندی دقیق، عملیاتی شود.

وی مهم‌ترین چالش‌ها را افت فشار در برخی نقاط، ناپایداری تأمین آب در روستاها و محدودیت‌های زیرساختی دانست و خواستار اجرای طرح‌های مشترک بین دستگاهی برای مدیریت مصرف شد.

رفع نقاط حادثه‌خیز شبکه

به گفته سجادی، هماهنگی میان نهادهای محلی، آبفا و شوراهای روستایی می‌تواند روند رفع مشکلات را سرعت ببخشد. وی اظهار داشت که مدیریت شهرستان آماده است در تأمین زمین، تسهیلگری اداری و جذب اعتبارات موردنیاز، حمایت کامل انجام دهد.

فرماندار دیر بر برنامه‌ریزی هم‌زمان برای راهکارهای کوتاه‌مدت نظیر رفع نقاط حادثه‌خیز شبکه، و همچنین راهکارهای بلندمدت مانند توسعه تأسیسات تولید و خطوط انتقال جدید تأکید کرد تا پایداری تأمین آب در تمام مناطق شهرستان تضمین شود.

