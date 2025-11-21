فرماندار دیر: نقاط بحرانی آب اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح جمعه در نشست با مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اظهار کرد: کمبود منابع آب و فرسودگی بخشی از شبکه توزیع، توجه ویژه و اقدام فوری میطلبد.
وی با قدردانی از حضور مدیرعامل آبفا و تیم کارشناسی این شرکت در شهرستان دیر، تأکید کرد: مهمترین اولویت مدیریت شهرستان، تأمین آب پایدار و باکیفیت برای مردم بهویژه در ایام اوج مصرف است.
سجادی ادامه داد: یکی از مسیرهای مطمئن برای جبران کمبود منابع، استفاده از ظرفیت آبشیرینکنها است و انتظار میرود این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
اصلاح شبکه و تقویت زیرساختهای انتقال
فرماندار دیر اضافه کرد: پروژههای اصلاح شبکه و تقویت زیرساختهای انتقال و توزیع آب باید در برنامه زمانبندی دقیق، عملیاتی شود.
وی مهمترین چالشها را افت فشار در برخی نقاط، ناپایداری تأمین آب در روستاها و محدودیتهای زیرساختی دانست و خواستار اجرای طرحهای مشترک بین دستگاهی برای مدیریت مصرف شد.
رفع نقاط حادثهخیز شبکه
به گفته سجادی، هماهنگی میان نهادهای محلی، آبفا و شوراهای روستایی میتواند روند رفع مشکلات را سرعت ببخشد. وی اظهار داشت که مدیریت شهرستان آماده است در تأمین زمین، تسهیلگری اداری و جذب اعتبارات موردنیاز، حمایت کامل انجام دهد.
فرماندار دیر بر برنامهریزی همزمان برای راهکارهای کوتاهمدت نظیر رفع نقاط حادثهخیز شبکه، و همچنین راهکارهای بلندمدت مانند توسعه تأسیسات تولید و خطوط انتقال جدید تأکید کرد تا پایداری تأمین آب در تمام مناطق شهرستان تضمین شود.
