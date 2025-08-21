  1. استانها
احداث مخزن ۵ هزار مترمکعبی تنگ‌ارم

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: مخزن پنج هزار مترمکعبی شهر تنگ ارم با هدف پایداری آب شرب بخشی از مناطق شهرستان دشتستان در حال احداث است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار از مخزن در حال احداث تنگ ارم اظهار کرد: این پروژه یکی از طرح‌های مهم در حوزه تأمین و ذخیره‌سازی آب شرب استان به شمار می‌رود.

وی افزود: با اجرای این پروژه ظرفیت ذخیره‌سازی و توزیع آب در بخش ارم شهرستان دشتستان افزایش می‌یابد و به تبع آن پایداری آب شرب شهر تنگ ارم تقویت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: مجموعه آبفا استان با تمام توان در حال اجرای عملیات احداث این مخزن است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن آن را به بهره‌برداری برسانیم.

وی تاکید کرد: هدف اصلی از احداث این مخزن، رفع مشکلات کمبود و نوسانات فشار آب در شهر تنگ ارم و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است.

