به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار از مخزن در حال احداث تنگ ارم اظهار کرد: این پروژه یکی از طرحهای مهم در حوزه تأمین و ذخیرهسازی آب شرب استان به شمار میرود.
وی افزود: با اجرای این پروژه ظرفیت ذخیرهسازی و توزیع آب در بخش ارم شهرستان دشتستان افزایش مییابد و به تبع آن پایداری آب شرب شهر تنگ ارم تقویت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تصریح کرد: مجموعه آبفا استان با تمام توان در حال اجرای عملیات احداث این مخزن است و امیدواریم با همکاری دستگاههای اجرایی بتوانیم در سریعترین زمان ممکن آن را به بهرهبرداری برسانیم.
وی تاکید کرد: هدف اصلی از احداث این مخزن، رفع مشکلات کمبود و نوسانات فشار آب در شهر تنگ ارم و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مردم است.
