به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح دوشنبه در نشست با نماینده مردم بوشهر، دیلم و گناوه اظهار کرد: از مسائل و چالشهای آب میتوان به کمبود منابع آب و فرسودگی شبکههای توزیع در سطح استان بوشهر اشاره کرد.
وی با اشاره به نیاز به توسعه زیرساختها و تسریع در اجرای پروژههای آبرسانی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با برنامهریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیتها، تلاش میکند تا مشکلات موجود در زمینه تأمین و توزیع آب شرب این شهرستانها برطرف شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات کافی برای اجرای پروژهها، ادامه داد: با حمایت نماینده مردم در مجلس و همکاری دستگاههای اجرایی، روند اجرای طرحهای آبرسانی سرعت بیشتری خواهد گرفت و بهبود خدماترسانی به شهروندان محقق میشود.
بردستانی افزود: هدف اصلی این اقدامات، تأمین آب شرب سالم، پایدار و باکیفیت برای مردم شهرستانهای بوشهر، دیلم و گناوه است.
نظر شما