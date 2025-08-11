  1. استانها
اجرای طرح‌های آبرسانی در استان بوشهر سرعت بیشتری می‌گیرد

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: اجرای طرح‌های آبرسانی در استان بوشهر سرعت بیشتری می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح دوشنبه در نشست با نماینده مردم بوشهر، دیلم و گناوه اظهار کرد: از مسائل و چالش‌های آب می‌توان به کمبود منابع آب و فرسودگی شبکه‌های توزیع در سطح استان بوشهر اشاره کرد.

وی با اشاره به نیاز به توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیت‌ها، تلاش می‌کند تا مشکلات موجود در زمینه تأمین و توزیع آب شرب این شهرستان‌ها برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به لزوم تخصیص اعتبارات کافی برای اجرای پروژه‌ها، ادامه داد: با حمایت نماینده مردم در مجلس و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای طرح‌های آبرسانی سرعت بیشتری خواهد گرفت و بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان محقق می‌شود.

بردستانی افزود: هدف اصلی این اقدامات، تأمین آب شرب سالم، پایدار و باکیفیت برای مردم شهرستان‌های بوشهر، دیلم و گناوه است.

