رمز پیروزی ملت بر معاندین انقلاب تبعیت از رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله حائری شیرازی ظهر دوشنبه در مراسم گدامیداشت شهادت دکتر بهشتی و سالروز وفات حضرت زینب (س) در پادگان شهید برونسی مشهد به آیاتی از قرآن مجید اشاره کرد و افزود: شهدا با گذشتن از نفس خود و عبور از طاغوت دورن خود به خدا رسیدند چرا که شهدا و علما بزرگ با پست کردن هوای نفسانی در خود به اوج عزت رسیده اند.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر به زندگی پیامبر الهی، حضرت داوود(ع) و مجرای مقابله وی با طالوت توجه کنیم در خواهیم یافت عبور داوود از طالوت یا شیطان درون خود توانست او را در مقابل قدرت شیطانی طالوت نجات دهد همانگونه که حضرت امام خمینی(ره) هم با تزکیه نفس و عبور از شاه درون خود توانست بر شاه زمان و حکومت شاهنشاهی مورد حمایت قدرتهای فاسد جهانی آنهم با دست خالی فائق اید و نظام الهی جمهوری اسلامی ایران با بنا کند.

آیت الله حائری شیرازی به برخی از جریان های توطئه های منافقین و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران از اول انقلاب تا کنون اشاره کرد و گفت: در فتنه اخیر مقام و شان رهبری هر چه بود بالاتر رفت و بر محبوبیت ایشان در جهان افزوده شد.

وی رمز پیروزی ملت ایران بر تمامی توطئه های شیطانی و معاندین انقلاب اسلامی را تزکیه نفس، تبعیت از ولایت، همدلی و پیشتیبانی از مقام رهبری عنوان کرد و عموم مردم را به مبارزه هر چه بیشتر با هواهای نفسانی و خودسازی معنوی و حفظ وحدت و پیروی محض از مقام رهبری توصیه کرد.



