به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسلامشهر، با اشاره به ولادت امیرالمؤمنین علی (ع)، اظهار کرد: افتخار ما انتساب به ولایت است و این میلاد، یادآور هویت و حسب و نسب حقیقی ماست.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش و همچنین مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی افزود: شاگردان تربیت‌یافته این عالم بزرگ، امروز در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرین هستند.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به دانشجویان اروپایی تصریح کرد: این پیام صرفاً یک پیام مناسبتی نبود، بلکه تبیین واقعیت تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای تحمیل نظم نوین جهانی به بهانه‌هایی همچون جنگ هسته‌ای است.

برقراری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران الگوی جدیدی از حکمرانی را در منطقه پایه‌گذاری کرده است، گفت: این الگو از منظر آمریکا و نظام سلطه قابل تحمل نیست و به همین دلیل با آن مقابله می‌کنند.

وی به موفقیت‌های اخیر فضایی کشور اشاره کرد و گفت: پرتاب موفق سه ماهواره چندمنظوره، ایران را در جمع ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه فناوری فضایی قرار داده و این دستاوردها پیام اقتدار جمهوری اسلامی ایران به دشمنان است.

امام جمعه اسلامشهر ادامه داد: تهدیدها و اراجیف اخیر آمریکا و صهیونیست‌ها ناشی از همین موفقیت‌هاست، در حالی که خودشان به‌خوبی می‌دانند هرگونه ماجراجویی نظامی با پاسخ قاطع و نابودکننده جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.

برقراری با اشاره به مسائل اقتصادی کشور تأکید کرد: اعتراض‌ها باید متوجه بانیان اصلی گرانی و تورم باشد؛ کسانی که با سرمایه‌های ملت بازی می‌کنند، وام‌های کلان می‌گیرند، ارز ترجیحی را در بازار آزاد می‌فروشند و یا میلیاردها دلار از منابع کشور را بازنمی‌گردانند.

وی تصریح کرد: امثال بانک آینده و شبکه‌های رانت و فساد، عامل اصلی تورم و آشوب اقتصادی هستند و شایسته است رئیس قوه قضائیه با این عوامل برخوردی قاطع و عبرت‌آموز داشته باشد.

امام جمعه اسلامشهر در پایان با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر اظهار امیدواری کرد: با مدیریت مناسب دستگاه‌های انتظامی و امنیتی، شهرستان اسلامشهر همچون گذشته در امنیت و آرامش باقی بماند.