امام جمعه اسلامشهر: دولت تورم افسارگسیخته را مهار کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدباقر برقراری در خطبههای این هفته نمازجمعه اسلامشهر، با اشاره به دومین سالروز حمله طوفان الاقصی و آتشبس اخیر در غزه اظهار داشت: منطق مقاومت بر منطق ظلم و ستم غلبه کرده و بار دیگر این مردم فلسطین و غزه بودند که پیروز میدان شدند.
وی افزود: کسانی که در برابر دشمن تسلیم نمیشوند، پیروزی از آنِ آنان است؛ بهرغم تلاش شیوخ عرب و قدرتهای بینالمللی برای شکست مقاومت، در نهایت این حماس مقاوم بود که پیروز نهایی شد.
امام جمعه اسلامشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه «صلح با حماس نتیجه بمباران ایران است» گفت: خیر، این صلح نتیجه ایستادگی جبهه مقاومت در منطقه بود؛ همانطور که ترامپ بارها تهدید به استفاده از زور کرد اما در نهایت با شکست روبهرو شد.
برقراری با اشاره به انتقاد برخی از عدم حضور جمهوری اسلامی ایران در اجلاسیه شرمالشیخ بیان کرد: وقتی رهبری این اجلاس با آمریکا و همپیمانانش است و رئیسجمهور سابق آن کشور نیز دستش به خون شهدای غزه آلوده است، آیا حضور ایران چیزی جز تأیید این جنایات معنا داشت؟
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با عدم حضور در این اجلاسیه، بار دیگر حقانیت خود را به جهانیان نشان داد و ثابت کرد که تحقیرپذیر نیست.
امام جمعه اسلامشهر در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت معیشتی مردم و افزایش قیمت کالاهای اساسی تأکید کرد: دستگاههای نظارتی نباید اجازه دهند سودجویان به سفره مردم دستاندازی کنند. دولت نیز باید با ورود مسئولانه و برنامهریزی دقیق، نسبت به کنترل بازار و حمایت از معیشت مردم اهتمام بیشتری داشته باشد.
برقراری خاطرنشان کرد: مبارزه با ویژهخواری باید به طور جدی در دستور کار دستگاههای مسئول قرار گیرد. وقتی مزرعهای برای استخراج ماینر با مصرف بالای برق کشف میشود، سؤال اینجاست که چگونه اداره برق متوجه این افزایش غیرعادی مصرف نمیشود، اما مصرف یک خانوار را بهدقت رصد میکند؟
وی افزود: هرجا کمبودی مشاهده میشود، باید دانست که فسادی در آن نقطه شکل گرفته است؛ بنابراین دستگاههای نظارتی باید با مفسدان و ویژهخواران با قاطعیت برخورد کنند.
امام جمعه اسلامشهر در پایان با اشاره به بازگشت پیکر شهید قاسم مهری، از شهدای امنیت، به اسلامشهر، گفت: بازگشت پیکر این شهید والامقام را به شهر شهیدپرور اسلامشهر خوشآمد میگوئیم.
نظر شما