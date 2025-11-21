  1. استانها
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

مراسم تشییع پیکر شهید گمنام در اسلامشهر

مراسم تشییع پیکر شهید گمنام در اسلامشهر

اسلامشهر- نمازگزاران در محل مصلی بزرگ اسلامشهر، با پیکر شهید گمنام ٨ سال دفاع مقدس وداع کردند.

    نظرات

    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
      0 0
      پاسخ
      تا آخر عمر مدیون شهدا هستیم🥲❤️

