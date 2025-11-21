https://mehrnews.com/x39FmR ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲ کد خبر 6663600 استانها تهران استانها تهران ۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲ مراسم تشییع پیکر شهید گمنام در اسلامشهر اسلامشهر- نمازگزاران در محل مصلی بزرگ اسلامشهر، با پیکر شهید گمنام ٨ سال دفاع مقدس وداع کردند. دریافت 5 MB کد خبر 6663600 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه اسلامشهر: دولت نسبت به سبد معیشتی مردم حساس باشد خدمت مسئولان به مردم زمینهساز رحمت الهی است؛ تشییع شهیدگمنام در اهواز تشییع پیکر مطهر شهید گمنام در شهرستان مرزی خواف برچسبها شهید گمنام اسلامشهر دفاع مقدس
