امام جمعه اسلامشهر:مجلس باید دولت را در عبور ازمشکلات اقتصادی یاری کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری امام جمعه اسلامشهر در خطبه‌های نمازجمعه این هفته با اشاره به سالروز شهادت دکتر محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری گفت: امروز در شرایطی قرار داریم که دستاوردهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهدای بزرگی است که برای اقتدار علمی کشور جان خود را تقدیم کردند. چگونه می‌توان از این مسیر عقب‌نشینی کرد و تحت تأثیر نسخه‌سازی قدرت‌های جهانی قرار گرفت؟

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز از توانمندی‌های هسته‌ای خود چشم‌پوشی نخواهد کرد، چرا که عقب‌گرد در این عرصه خیانت به خون شهدای هسته‌ای است.

برقراری با اشاره به تجربه اعتماد برخی کشورها به آمریکا گفت: کشورهایی مانند اوکراین دستاوردهای هسته‌ای خود را به امید حمایت قدرت‌های غربی کنار گذاشتند اما امروز نه ذخایر هسته‌ای در اختیار دارند و نه خاک و امنیت؛ و نتیجه دل بستن به قدرت‌های استکباری چیزی جز خسارت و شکست نیست.

امام جمعه اسلامشهر در بخش دیگری از سخنانش و به مناسبت روز مجلس ضمن قدردانی از تلاش‌های مجلس دوازدهم اظهار داشت: انتظار می‌رود نمایندگان در تصویب قوانین، فارغ از جریان‌های سیاسی و با نگاه ملی، دولت را در عبور از مشکلات اقتصادی یاری کنند. مجلس می‌تواند با تصویب قوانین کارآمد، کمک عملی به دولت باشد.

وی افزود: مجلس باید با اخلال‌گران اقتصادی و زالوصفتانی که سرمایه مردم را تاراج می‌کنند برخورد قاطع داشته باشد و با تقویت قوانین حمایتی، دست دستگاه قضائی را در برخورد با سودجویان باز بگذارد.

امام جمعه اسلامشهر تصریح کرد: فرزندان توانمند ملت در مجلس حضور دارند و خدمت می‌کنند، اما انتظار مردم از این مجلس مردمی بیش از گذشته است.

برقراری همچنین با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب گفت: هر فردی که برای پیشرفت کشور تلاش کند، بسیجی حقیقی است. رهبر معظم انقلاب بر صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف تأکید دارند و فرهنگ ما فرهنگ قناعت و مدیریت مصرف است. همچنین نقد دولت باید خیرخواهانه و مشفقانه باشد.

وی در ادامه شهادت فرمانده یگان رضوان حزب‌الله لبنان را تسلیت گفت و افزود: این شهادت نشانگر عجز رژیم صهیونیستی در برابر قدرت حزب‌الله است و آنان در هیچ عرصه‌ای از جمله خلع سلاح حزب‌الله موفق نشده‌اند.

برقراری با اشاره به تعطیلی مدارس در پی آلودگی هوا گفت: این تعطیلی برای حفظ سلامت دانش‌آموزان انجام شد اما نباید فراموش کرد که آلودگی فضای مجازی کمتر از آلودگی هوا نیست. مجازی شدن آموزش آسیب‌های جدی دارد و نباید دانش‌آموزان دوباره به گوشی‌های هوشمند وابسته شوند.