حسین رضازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم‌های وزنه‌برداری ایران در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی گفت: پس از مسابقات جهانی نروژ، بچه‌ها فرصت کافی برای ریکاوری نداشتند، اما در اوزان مختلف عملکرد خوبی داشتند البته چند نفر از ملی‌پوشان خوب کار نکردند که این موضوع هم به خاطر عدم ریکاوری بعد از مسابقات جهانی بود. بدن آن‌ها خسته بود و به همین خاطر در برخی اوزان طبق انتظارات کار نکردند. در مسابقات جهانی هم بچه‌های ما خوب کار کردند، معینی توانست به مدال طلای یک ضرب برسد. در فوق سنگین با وجود دو آسیب‌دیدگی، توانستیم مدال برنز را کسب کنیم.

وی افزود: وزنه‌برداری ورزش رکوردی است و نیازمند تمرین مستمر و ریکاوری مناسب است. فشار مسابقات پشت سر هم بر عملکرد وزنه‌برداران تأثیر گذاشته است. برخی از بانوان ما پیش از بازی‌های کشورهای اسلامی در مسابقات جوانان بحرین وزنه زدند و بلافاصله وارد رقابت‌های کشورهای اسلامی شدند، این دو مسابقه در فاصله زمانی کم فشار خیلی زیادی روی وزنه‌برداران آورد اما با این حال توانستیم به مدال طلا برسیم و مهسا بهشتی به مدال طلای یک ضرب رسید که اتفاق بسیار خوشایندی بود.

نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری تأکید کرد: بقیه بانوان هم خوب کار کردند اما باید به این موضوع توجه کنیم که وزنه‌برداری در بخش بانوان نوپا است و به زمان نیاز دارد. برنامه اصلی ما برای وزنه برداری بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس است.

وی در مورد عدم کسب مدال مجموع طلا در وزنه‌برداری در مسابقات جهانی و بازی‌های کشورهای اسلامی عنوان کرد: رقابت‌های کشورهای اسلامی از نظر سطح، تفاوت چندانی با مسابقات جهانی نداشت و حریفان اصلی ما همان وزنه‌برداران مسابقات جهانی بودند. در دسته ۱۱۰ کیلوگرم علیرضا نصیری با همان وزنه‌بردارانی رقابت کرد که در مسابقات جهانی رقابت کرده بود. بنابراین سطح مسابقات هیچ تفاوتی با هم نداشتند و تنها اسم مسابقات تغییر کرده بود. با وجود فشار مسابقات و خستگی ناشی از رقابت‌های جهانی، تیم ما عملکرد قابل قبولی داشت.

رضازاده همچنین به نگرانی‌ها در خصوص نداشتن مدال طلای مجموع اشاره کرد و تصریح کرد: این موضوع برای ما نگران‌کننده نیست. تیم ما جوان و پرانرژی است و تجربه حضور در میدان‌های جهانی و کشورهای اسلامی را به دست آوردند. در هر دو بخش بانوان و آقایان تیم جوانی و آینده داری داریم که برای حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا و المپیک لس آنجلس به آن‌ها بسیار امیدواریم. در مسابقات جهانی به دلیل آسیب‌دیدگی‌های دو دسته فوق سنگین نتوانستیم مدال‌های مد نظر را کسب کنیم، اما برنامه‌ریزی فدراسیون برای آینده ادامه دارد.

نایب رئیس فدراسیون وزنه‌برداری اظهار کرد: امیدواریم تیم‌های وزنه‌برداری ایران با تمرینات مستمر و اردوهای پیش‌رو، در بازی‌های آسیایی و المپیک موفق شوند و مدال‌های طلا را برای کشور به ارمغان بیاورند.